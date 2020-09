WHISTLER, BC, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Cet engagement est d'ailleurs plus important que jamais, maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier la relance pour l'après-COVID.

Le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de 117 755 $ à Whistler pour réduire les émissions en facilitant l'utilisation de véhicules électriques (VE) grâce à la présence de nouvelles bornes de recharge dans des lieux très courus de cette municipalité de villégiature.

Vingt-cinq nouvelles bornes de recharge pour VE ont en effet été installées dans des stationnements publics à Whistler, notamment dans les stationnements donnant accès au village de Whistler, aux pentes de Whistler et Blackcomb; au centre des congrès de Whistler; au garage municipal; à la bibliothèque et au centre de soins; à des parcs populaires et aux musées des environs. Ces bornes peuvent d'ores et déjà être utilisées par le public.

La municipalité de villégiature de Whistler investit elle aussi 117 755 $ dans l'initiative. Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif ambitieux du gouvernement de faire en sorte qu'en 2040 tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement du Canada a versé plus de 300 millions de dollars pour déployer un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE ainsi que pour aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur VE partout au Canada. Du soutien est également accordé pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créent de bons emplois, préparent un avenir plus vert au Canada et nous aident à atteindre nos objectifs climatiques nationaux et internationaux.

Citations

« Nous offrons aux automobilistes canadiens des solutions qui leur permettent de se rendre à destination de façon plus écologique. C'est grâce à des mesures de ce genre que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous sommes fiers d'investir avec la municipalité de Whistler dans des infrastructures pour véhicules électriques qui aideront les gens de la Colombie-Britannique à faire des choix de transport plus écologiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à progresser vers la carboneutralité. »

Patrick Weiler

Député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique d'avoir rendu possible, par leurs investissements, une action climatique comme celle-ci. C'est là une excellente occasion d'encourager les déplacements en véhicules à émission zéro à Whistler. »

Jack Crompton

Maire de Whistler

