De nouveaux fonds pour contrer les impacts des pluies abondantes sur nos infrastructures d'eau

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce aujourd'hui un financement de 20 millions de dollars afin d'aider les municipalités à désengorger leurs canalisations lors d'épisodes de fortes pluies et, ainsi, de réduire le risque d'inondations urbaines. Le Programme de gestion durable des eaux de pluie (PGDEP) 2025-2027 vise à soutenir les municipalités dans l'aménagement d'infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales en partenariat avec des propriétaires privés, une première au Québec.

Plusieurs municipalités à travers le Québec ont des problèmes liés à l'incapacité de l'eau de pluie à pénétrer le sol et certaines surfaces, particulièrement celles bétonnées et asphaltées. Cela contribue à la création d'îlots de chaleur, affecte la vitesse de réapprovisionnement des nappes phréatiques et peut causer des inondations dommageables. Dans un contexte où la fréquence des épisodes de pluie abondante s'accroît au fil des ans, il devient essentiel d'intervenir pour diminuer la pression sur les infrastructures d'eau des municipalités.

Le PGDEP permettra entre autres de financer des projets comme des parcs éponges, des tranchées drainantes ou encore des jardins de pluie, et ce, sur des terrains privés, par exemple les alentours de résidences et de commerces, ou des stationnements. Ces interventions aideront à drainer et à contrôler les apports en eau, tout en favorisant un verdissement de nos quartiers.

Citations :

« Plusieurs municipalités sont confrontées aux défis que présente l'urbanisation dans un contexte de changements climatiques, comme on peut notamment le constater lors des épisodes de pluie abondante. Notre gouvernement accompagne les municipalités avec de nombreux programmes pour les infrastructures publiques, tels que le PRIMEAU 2023 et le TECQ 2024-2028. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir un outil de plus aux municipalités en leur permettant d'agir sur les terrains privés pour diminuer la pression sur les infrastructures d'eaux usées et, ainsi, réduire le risque d'inondation. Encore une fois, nous sommes en action pour soutenir les municipalités dans leur adaptation aux changements climatiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Beaucoup d'actions gouvernementales ont été mises en place dans les dernières années pour rendre nos territoires plus résilients. C'est important de soutenir la réalisation de projets pour gérer les eaux de pluie, et c'est ce qu'on fait avec le PGDEP, qui s'inscrit dans le Plan national de l'eau. Les initiatives des municipalités, qui viennent réduire les surfaces asphaltées et bétonnées sur les terrains ou autour des bâtiments privés, favoriseront en plus le verdissement des milieux de vie. La population y gagnera, tout autant que l'environnement! »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

« Les pluies torrentielles des dernières années ont démontré que nos réseaux d'égout peuvent être vulnérables face aux précipitations extrêmes causées par les changements climatiques. Il est essentiel de soutenir l'aménagement d'infrastructures vertes pour mieux gérer les eaux pluviales et préserver la capacité de nos réseaux d'égout. »

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes

« Les municipalités, particulièrement en milieu rural, sont en première ligne face aux défis que posent les changements climatiques. À la FQM, nous croyons fermement que la résilience passe par une gestion durable et innovante des eaux pluviales. Le Programme de gestion durable des eaux de pluie permettra aux municipalités d'agir directement, en collaboration avec les propriétaires privés, pour protéger leurs infrastructures et améliorer la qualité de vie des citoyens. Nous continuerons de soutenir nos membres pour qu'ils puissent tirer pleinement avantage de ce nouveau programme. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

Faits saillants :

Pour en savoir davantage sur le PGDEP et préparer le dépôt d'une demande, consultez la page Web .

Le programme s'inscrit dans le cadre du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver , coordonné par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

En complémentarité des mesures prévues pour la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées, le PGDEP enrichit l'éventail des solutions offertes aux municipalités en les aidant à drainer et à contrôler les apports d'eau de ruissellement à la source, soit là où la pluie tombe.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Mélina Jalbert, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 418 803-2351, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 418 521-3991, [email protected]