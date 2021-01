Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Pomquet Area Cultural Recreation Community Development Association appuient l'agrandissement de l'École acadienne de Pomquet et la construction du Centre culturel et communautaire de Pomquet

POMQUET, NS, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, en compagnie de l'honorable Zach Churchill, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, et d'un représentant de la Pomquet Area Cultural Recreation Community Development Association, a annoncé aujourd'hui le financement du projet d'infrastructure du Centre culturel et communautaire de Pomquet et l'agrandissement de l'École acadienne de Pomquet. Le gouvernement du Canada investira 3 441 270 dollars dans ce projet. Le gouvernement provincial prévoit égaler l'investissement du gouvernement du Canada pour l'agrandissement de l'école et la Pomquet Area Cultural Recreation Community Development Association contribuera au projet en y versant 800 000 dollars.

Cet important projet d'infrastructure vise la construction d'une nouvelle aile communautaire à l'École acadienne de Pomquet et l'agrandissement de son aile scolaire. Ainsi, l'École pourra mieux répondre aux besoins de la population étudiante francophone de la région, qui croît considérablement.

Ces rénovations permettront aussi la création et l'établissement du futur Centre culturel et communautaire de Pomquet, qui se veut un lieu de rassemblement répondant aux besoins des familles acadiennes et francophones. Les nouveaux espaces communautaires incluront, entre autres, un service de garde pouvant accueillir de 20 à 25 enfants de 3 ans ou moins, une salle de rencontre, une salle multifonctionnelle pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes, une cuisine de style industriel, un espace d'entreposage et deux bureaux. L'investissement de la Pomquet Area Cultural Recreation Community Development Association provient de fonds amassés par la communauté et servira à ajouter des espaces communautaires additionnels.

Le Conseil scolaire acadien provincial, la Société acadienne Sainte-Croix et la Pomquet Area Cultural Recreation Community Development Association collaboreront afin de faire de ce centre scolaire communautaire un lieu de rassemblement pour l'ensemble de la communauté de Pomquet et des environs. Cet espace contribuera au dynamisme et à la vitalité de la région en offrant à ses habitants un lieu de rencontre où partager leur patrimoine franco-acadien.

Citations

« Le gouvernement du Canada veut appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire en mettant à leur disposition des espaces où elles peuvent se rassembler et échanger. C'est d'ailleurs grâce à ces espaces communautaires que notre langue et notre culture demeurent bien vivantes. Un jour, la pandémie que nous vivons sera bel et bien terminée, et nous aurons besoin de ces lieux pour mieux nous retrouver. C'est donc avec des investissements comme ceux d'aujourd'hui que le gouvernement peut contribuer à assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Les écoles de la Nouvelle-Écosse sont au cœur de la communauté locale, elles servent de point central pour permettre aux enfants et aux familles d'apprendre et de grandir. Avec l'expansion de l'École acadienne de Pomquet, nous nous réjouissons de soutenir la communauté acadienne et francophone croissante de Pomquet. L'agrandissement de l'école et l'ajout d'un nouveau centre communautaire moderne amélioreront l'éducation, les loisirs et le soutien aux arts pour les générations à venir. »

- L'honorable Zach Churchill, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse

« Je me réjouis que la communauté acadienne de Pomquet puisse bénéficier de nouveaux espaces communautaires. Les communautés acadiennes rurales, comme Pomquet, font partie intégrante du riche tissu culturel du Cap-Breton et du Nord-Est de la Nouvelle-Écosse. Elles connaissent une forte croissance démographique et ont besoin d'infrastructures adaptées et accueillantes pour préserver la vitalité de leurs langue et culture. »

- L'honorable Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso

« Toutes les occasions d'avancement de la francophonie au Canada me tiennent à cœur, particulièrement dans ma province de la Nouvelle-Écosse. C'est en investissant à la base, dans les petites communautés, qu'on assure les fondations d'une francophonie solide et durable. »

- L'honorable Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook

« Le peuple acadien et francophone de la région de Pomquet célèbre aujourd'hui la réalisation d'un centre culturel communautaire multi-générationnel. Plusieurs années de travail portent fruit avec cette annonce. Ce centre va appuyer et contribuer à l'épanouissement de la culture et la langue acadiennes de notre région. »

- Rémi Deveau, représentant de la Pomquet Area Cultural Recreation Community Development Association

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir témoigne de la vision globale du gouvernement du Canada à l'établissement d'une francophonie canadienne forte et de l'appui à nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le Plan d'action prévoit l'injection de 67,3 millions de dollars sur cinq ans dans les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 80 millions de dollars sur dix ans destinés aux infrastructures éducatives et communautaires de ces communautés, annoncés dans le Budget de 2017 dans le cadre du plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada.

Dans le cadre des programmes d'appui aux langues officielles, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec plus de 350 organismes communautaires, pour répondre aux besoins de nos communautés.

Au moyen du programme Développement des communautés de langue officielle, le gouvernement du Canada favorise le développement et la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Développement des communautés en langues officielles

