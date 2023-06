De l'aluminium propre au Québec - 150 M$ pour la transition vers un aluminium vert

SAGUENAY, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme la conclusion d'un accord de principe avec Rio Tinto pour l'attribution d'une aide financière maximale de 150 millions de dollars. Cela permettra de soutenir l'implantation de 96 cuves de la technologie d'électrolyse à faible empreinte carbone AP60 dans la nouvelle aluminerie de Rio Tinto qui sera construite au Complexe Jonquière, situé à Saguenay. Ces nouvelles cuves permettront de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) par tonne d'aluminium produite comparativement aux vieilles cuves de l'usine d'Arvida.

Ce projet, qui est évalué à 1,4 milliard de dollars, devrait contribuer à la production annuelle d'environ 160 000 tonnes métriques d'aluminium primaire au Québec. L'entente entre l'entreprise et le gouvernement prévoit que l'électricité sera payée à un tarif similaire au tarif L pour les nouvelles cuves.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, de la députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec et Rio Tinto sont à finaliser les termes d'un partenariat qui permettrait un premier déploiement de la technologie d'électrolyse de l'aluminium sans émission de GES ELYSIS dans les installations de l'entreprise qui se trouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Une belle dynamique s'installe dans nos régions pour notre économie verte. L'industrie de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean a toujours été une grande source de fierté et a créé énormément de richesse dans la région. L'annonce d'aujourd'hui donnera une nouvelle vie à cette industrie avec des procédés plus verts et moins polluants. L'utilisation des cuves AP60 réduira de moitié les émissions de GES dans la production d'aluminium. Avec la technologie ELYSIS qui s'en vient, le Québec veut devenir le champion mondial de l'aluminium vert. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Aujourd'hui, on franchit une étape importante : le premier projet majeur de production d'aluminium à voir le jour depuis plus de dix ans en Amérique du Nord. Cette annonce nous rapproche du déploiement des premières cuves ELYSIS, qui permettront au Québec d'être le chef de file de la production d'aluminium sans GES. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La nouvelle aluminerie de Rio Tinto à Saguenay contribuera à faire de notre région un pôle stratégique de production et de transformation de l'aluminium, qu'on veut le plus carboneutre au monde. En générant des investissements majeurs et en consolidant une centaine d'emplois de qualité, ce projet apportera un nouveau souffle au développement économique du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre histoire est intiment liée à l'aluminium et à Rio Tinto. La belle annonce d'aujourd'hui montre encore la volonté de l'entreprise de continuer à investir dans la grande expertise des gens de chez nous pour demeurer un fleuron mondial, tout en prenant un virage environnemental important que je me dois de souligner. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie Rio Tinto dans ce projet qui rejoint notre objectif de moderniser et d'accroître la production d'aluminium primaire au Québec, ainsi qu'il est énoncé dans la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2021‑2024. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie visant à décarboniser nos chaînes de valeur et à nous développer dans les matériaux essentiels à la transition énergétique. Notre technologie AP60 a déjà fait ses preuves et produit l'un des aluminiums les plus faibles en carbone au monde, grâce à l'expertise de notre main-d'œuvre hautement qualifiée et à l'accès à une énergie hydroélectrique renouvelable. Il s'agit de l'investissement le plus important dans notre secteur de l'aluminium depuis une décennie et il renforcera encore plus l'offre de produits de haute qualité et à faibles émissions de carbone à nos clients, qui s'efforcent également de réduire leur propre empreinte carbone. »

Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto

Rio Tinto Aluminium est une multinationale du secteur de l'aluminium qui génère environ 4 300 emplois au Québec.

En mai 2018, Alcoa et Rio Tinto, deux des producteurs d'aluminium les plus importants au monde, se sont associés au gouvernement du Québec pour créer la coentreprise ELYSIS.

La Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2021-2024 a été dévoilée en novembre 2021. En tout, jusqu'à 475 millions de dollars seront investis afin de mettre en œuvre les sept mesures de cette stratégie, de stimuler la recherche et l'innovation, d'appuyer la réalisation de projets structurants et de susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium.

Le Québec est le 4 e producteur mondial d'aluminium primaire. Environ 90 % de l'aluminium canadien et près de 70 % de l'aluminium nord‑américain sont produits au Québec.

producteur mondial d'aluminium primaire. Environ 90 % de l'aluminium canadien et près de 70 % de l'aluminium nord‑américain sont produits au Québec. Grâce à son hydroélectricité, le Québec produit l'aluminium le plus vert au monde à raison de près de 2,9 millions de tonnes métriques annuellement.

