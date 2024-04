DAME FESTIVE : un nouveau festival culturel à Lachine ce printemps !

LACHINE, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Les 25 et 26 mai prochains, la rue Notre-Dame à Lachine se transformera en un festival coloré à l'ambiance survoltée. Inspiré des fêtes de rue de La Nouvelle-Orléans, Dame festive sera l'occasion pour toutes et tous d'assister à plus de 15 performances musicales gratuites, de goûter aux produits de microbrasseries et distilleries du Québec et de découvrir des artistes et artisans.

« Lachine est fier de soutenir ce nouveau festival qui marie musique, arts, microbrasseries et distilleries de chez nous. Cette nouvelle initiative permettra de découvrir la rue Notre-Dame sous un nouvel angle et célébrer l'arrivée de l'été », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Soutenu en grande partie par l'Arrondissement de Lachine et la Société de développement commerciale Notre-Dame, cet événement organisé par l'OSBL Opération culture et festivités de l'Ouest (OCFO) mettra de l'avant des artistes jazz, swing, reggae, folk et pop. Avec Les Royal Pickles et Danny Rebel and the KGB comme têtes d'affiche, la fête s'annonce déjà animée. Restez à l'affût, quelques artistes surprises seront annoncés dans les semaines à venir ! Suivez damefestive.ca pour découvrir l'ensemble de la programmation.

« Dame festive est née d'un désir de mettre la culture de l'avant en prenant d'assaut la rue, de faire un événement audacieux et inclusif où les gens peuvent se rencontrer et s'amuser. Nous sommes extrêmement reconnaissants de compter sur la précieuse collaboration de l'Arrondissement de Lachine et de la SDC Notre-Dame pour notre première édition », a affirmé Steve Viau, cofondateur d'OCFO et coordonnateur de Dame festive.

À propos d'Opération culture et festivités de l'Ouest

Fondé en 2021 en pleine pandémie, OCFO résulte du désir de professionnels de l'événementiel de se regrouper pour assurer une relance active de la culture. L'OSBL a comme mission de produire et de diffuser des événements culturels encourageant une réappropriation des lieux publics par la communauté.

A propos de la rue Notre-Dame à Lachine

La portion commerciale de la rue Notre-Dame, à Lachine, est située entre la 6e Avenue et la 19e Avenue. Elle est composée de 111 places d'affaires, commerces et bureaux de professionnels et est située à quelques pas du lieu historique du Canal-de-Lachine, du Lac Saint-Louis, du parc René-Lévesque et du plus vieux marché public de Montréal, le marché de Lachine.

SOURCE Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)

Renseignements: SOURCES : Steve Viau, Coordonnateur Dame festive, [email protected], 514-619-8428; Matthieu Lampron, Directeur de cabinet Arrondissement Lachine, 514-892-5200; Virginie St-Louis Grégoire, Directrice Générale, SDC rue Notre-Dame, 514-518-3178