Les prix Impacts du CRSH braquent les projecteurs sur des travaux innovants dans les domaines de la santé mentale, de la démocratie et de la préservation culturelle

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Qu'il s'agisse d'accroître la sensibilisation culturelle en matière de santé mentale des populations autochtones, d'appliquer les enseignements de l'Antiquité grecque aux démocraties modernes ou de préserver la musique et les langues de groupes sous-représentés, les personnes lauréates des prix Impacts 2024 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) exercent une profonde influence sur la société canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a dévoilé les noms des personnes lauréates des prix Impacts 2024 du CRSH. Ces prix, les plus prestigieuses récompenses remises par l'organisme, sont décernés à des chercheuses et chercheurs canadiens d'exception pour des réalisations et des activités de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et de rayonnement financées en tout ou en partie par le CRSH. Les prix Impacts démontrent aussi l'engagement du CRSH à l'égard du financement de recherches qui induisent des changements et approfondissent la compréhension de notre expérience commune en tant qu'êtres humains. Ensemble, les cinq personnes lauréates recevront 300 000 $ pour poursuivre leurs travaux innovants.

Voici les personnes lauréates des prix Impacts 2024 du CRSH :

Jean-Marc Narbonne , de l'Université Laval , reçoit la Médaille d'or pour ses recherches sur la philosophie grecque, notamment son empreinte sur le développement de la démocratie et de la culture occidentales contemporaines. La Médaille d'or, la plus haute distinction décernée par le CRSH, est remise à une personne dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien la communauté étudiante que les collègues.





Louis Busch , de l' University of Toronto , obtient le prix Talent pour ses travaux et son influence, qui sont situés au croisement de la santé mentale et des pratiques de guérison autochtones et mettent l'accent sur l'importance de la culture. Le prix Talent récompense une personne détenant une bourse de doctorat ou une bourse postdoctorale du CRSH qui se démarque par son dossier universitaire exceptionnel.





Lynette Ong , de l' University of Toronto , reçoit le prix Savoir en reconnaissance de ses recherches et de son expertise en lien avec l'autoritarisme en Chine, notamment le contrôle et la répression de la population chinoise. Le prix Savoir récompense une personne ou une équipe ayant contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde.





Marcia Ostashewski , de la Cape Breton University , se voit décerner le prix Connexion pour ses travaux interdisciplinaires axés sur la collaboration qui font progresser la décolonisation au sein de l'industrie de la musique et proposent un cadre pour enregistrer la musique et consigner les faits culturels de groupes sous-représentés. Le prix Connexion souligne la réalisation d'une initiative remarquable qui facilite l'échange de connaissances émanant de la recherche au sein ou à l'extérieur du milieu des sciences humaines, et qui a généré un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique.





Pierre Noreau , de l'Université de Montréal, reçoit le prix Partenariat en l'honneur de son consortium, Accès au droit et à la justice, qui se voue à l'accès équitable en matière judiciaire. Le prix Partenariat est accordé en reconnaissance d'un partenariat officiel qui, grâce à la collaboration et à la mise en commun du leadership intellectuel et des ressources, a exercé une influence et produit des retombées au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines.

La recherche en sciences humaines permet le développement de connaissances essentielles sur l'être humain et les comportements, les cultures, les histoires et les relations qui le caractérisent au sein de la société canadienne. Les chercheuses et chercheurs de ces disciplines enrichissent notre compréhension des personnes et des communautés, contribuent à l'élaboration de politiques et de pratiques éclairées et créent un monde plus sain et plus équitable.

« Félicitations aux personnes lauréates des prix Impacts 2024 du CRSH pour leur contribution exceptionnelle au développement de connaissances qui engendrent des changements concrets dans notre société. Les meilleurs chercheurs et chercheuses en sciences humaines du Canada s'attaquent à des défis qui nous touchent au quotidien. Leurs recherches sont le reflet des efforts constants déployés par notre gouvernement pour bâtir un avenir plus inclusif, résilient et prospère pour l'ensemble de la population. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les personnes lauréates des prix Impacts de cette année comptent parmi l'élite du milieu de la recherche en sciences humaines et de la communauté universitaire du Canada. Leurs travaux inspirants ont entraîné des effets concrets et durables pour la société canadienne. Aujourd'hui, nous saluons les réalisations de ces chercheuses et chercheurs financés par le CRSH, qui démontrent l'engagement de l'organisme à l'égard du financement de recherches qui induisent des changements et approfondissent la compréhension de notre expérience commune en tant qu'êtres humains. Félicitations! »

- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

La personne lauréate de la Médaille d'or recevra 100 000 dollars pour ses recherches futures.

pour ses recherches futures. Les personnes lauréates des prix Talent, Savoir, Connexion et Partenariat recevront chacune 50 000 dollars en financement de recherche.

Pour chaque prix, les établissements admissibles proposent des candidatures qui sont évaluées par un jury multidisciplinaire composé de personnes éminentes du monde universitaire ainsi que des secteurs privé, public et à but non lucratif, du Canada et de l'étranger.

et de l'étranger. Le jury choisit les personnes lauréates en fonction des critères de sélection associés à chacun des cinq prix.

