Les prix Impacts du Conseil de recherches en sciences humaines soulignent chaque année les contributions exceptionnelles des chercheures et chercheurs du Canada à la recherche

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La recherche en sciences humaines génère des connaissances cruciales sur la condition humaine - nos comportements, nos cultures, nos histoires et nos liens avec le monde. Les travaux des chercheures et des chercheurs dans ces disciplines permettent de mieux comprendre les gens et les sociétés et contribuent à éclairer les politiques et les pratiques visant à bâtir un monde plus résilient, plus équitable et plus juste.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé les lauréates et les lauréats des prix Impacts 2023 du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Ces prix sont les plus hautes distinctions décernées par le CRSH. Il soulignent les meilleures réalisations de chercheures et de chercheurs exceptionnels du Canada en matière d'activités de recherche, de formation en recherche, de mobilisation des connaissances et de rayonnement financées entièrement ou en partie par le CRSH.

Les lauréates et lauréats des prix Impacts 2023 du CRSH sont :

David Dyzenhaus , de l' University of Toronto , reçoit la Médaille d'or pour ses profondes répercussions sur le domaine de la philosophie du droit et sur la défense de la primauté du droit à l'échelle mondiale. La Médaille d'or représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner. Cette médaille est remise à une chercheure ou un chercheur dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiantes et étudiants que les collègues.

, de l' , reçoit la Médaille d'or pour ses profondes répercussions sur le domaine de la philosophie du droit et sur la défense de la primauté du droit à l'échelle mondiale. La représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner. Cette médaille est remise à une chercheure ou un chercheur dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiantes et étudiants que les collègues. Jessica Davis , de la Carleton University , reçoit le prix Talent pour sa recherche sur les effets et les résultats de la politique antiterroriste, plus particulièrement sur la législation, les politiques et les pratiques en matière de financement de la lutte contre le terrorisme. Ce prix souligne les réalisations universitaires exceptionnelles d'une personne titulaire d'une bourse de doctorat ou d'une bourse postdoctorale du CRSH.

, de la , reçoit le pour sa recherche sur les effets et les résultats de la politique antiterroriste, plus particulièrement sur la législation, les politiques et les pratiques en matière de financement de la lutte contre le terrorisme. Ce prix souligne les réalisations universitaires exceptionnelles d'une personne titulaire d'une bourse de doctorat ou d'une bourse postdoctorale du CRSH. Kang Lee , de l' University of Toronto , reçoit le prix Savoir pour sa recherche sur le mensonge chez les enfants et sur les différences entre les contextes sociaux et culturels. Ses travaux ont contribué à la réforme du droit canadien en ce qui concerne les preuves juridiques obtenues auprès des enfants et leur rôle en tant que témoins dans les tribunaux pénaux. Ce prix est accordé à une chercheure ou un chercheur ou à une équipe dont l'initiative ou les initiatives ont contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et ont favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde.

, de l' , reçoit le pour sa recherche sur le mensonge chez les enfants et sur les différences entre les contextes sociaux et culturels. Ses travaux ont contribué à la réforme du droit canadien en ce qui concerne les preuves juridiques obtenues auprès des enfants et leur rôle en tant que témoins dans les tribunaux pénaux. Ce prix est accordé à une chercheure ou un chercheur ou à une équipe dont l'initiative ou les initiatives ont contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et ont favorisé une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde. Andrew Martindale , de l' University of British Columbia reçoit le prix Connexion pour son travail interdisciplinaire et collaboratif avec les communautés autochtones sur les systèmes et les droits juridiques, ainsi que pour son application de la géoarchéologie à la localisation de tombes anonymes dans le cadre des efforts déployés pour retrouver les enfants disparus des pensionnats indiens. Ce prix est accordé à une chercheure ou un chercheur ou à une équipe dont l'initiative a suscité la participation de son établissement et (ou) de la collectivité dans son ensemble et a produit un impact d'ordre intellectuel, culturel, social et (ou) économique.

, de l' reçoit le pour son travail interdisciplinaire et collaboratif avec les communautés autochtones sur les systèmes et les droits juridiques, ainsi que pour son application de la géoarchéologie à la localisation de tombes anonymes dans le cadre des efforts déployés pour retrouver les enfants disparus des pensionnats indiens. Ce prix est accordé à une chercheure ou un chercheur ou à une équipe dont l'initiative a suscité la participation de son établissement et (ou) de la collectivité dans son ensemble et a produit un impact d'ordre intellectuel, culturel, social et (ou) économique. Jeremy de Beer et Chidi Oguamanam , de l'Université d' Ottawa , ont reçu le prix Partenariat pour avoir assuré la codirection du réseau Open African Innovation Research (Open AIR). Open AIR met en relation des dizaines de chercheurs de pays africains, du Canada et d'ailleurs afin d'accroître l'innovation en atténuant les tensions entre la propriété intellectuelle et l'accès au savoir. Ce prix est accordé à un partenariat qui, grâce à la collaboration et à la mise en commun du leadership intellectuel et des ressources, a eu une influence et un impact au sein et (ou) à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines. Outre le Dr de Beer et le Dr Oguamanam, les partenaires suivants sont récompensés dans le cadre de ce prix : Erika Kraemer-Mbula (University of Johannesburg , Afrique du Sud), Caroline Ncube (University of Cape Town , Afrique du Sud), Nagla Rizk (The American University of Cairo , Égypte) et Tobias Schonwetter (University of Cape Town , Afrique du Sud).

Citations

Les meilleurs chercheures et chercheurs en sciences humaines du Canada ouvrent la voie à une meilleure compréhension des complexités de notre monde et de la condition humaine. Félicitations aux lauréates et aux lauréats des prix Impacts de cette année, dont les contributions contribuent à susciter des solutions novatrices et à nous aider à mieux comprendre les subtilités de notre monde.

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les lauréates et les lauréats des prix Impacts 2023 comptent parmi les meilleurs chercheurs et chercheures et universitaires en sciences humaines du Canada. Leurs recherches ont influencé les politiques et la société et ont eu des effets tangibles et importants sur la vie des Canadiennes et des Canadiens et d'autres personnes au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous célébrons les réalisations de ces chercheurs financés par le CRSH et l'incroyable contribution de chacun d'entre eux dans son domaine. Félicitations!

--Ted Hewitt , président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Faits en bref

Le lauréat de la Médaille d'or recevra 100 000 dollars pour ses recherches futures.

pour ses recherches futures. Les lauréates et les lauréats des prix Talent, Savoir, Connexion et Partenariat recevront chacun 50 000 dollars en financement de recherche.

en financement de recherche. Pour chaque prix, les institutions éligibles proposent des candidates et des candidats qui sont évalués par un jury multidisciplinaire composé d'éminentes personnalités du monde universitaire, ainsi que des secteurs privé, public et à but non lucratif, du Canada et de l'étranger.

et de l'étranger. Le jury sélectionne les lauréates et des lauréats en fonction des critères de sélection associés à chacun des cinq prix.

Liens connexes

Prix Impacts du CRSH, y compris les profils des lauréates et des lauréats

Finalistes des prix Impacts 2023

Critères de sélection

Précédents lauréats et lauréates des prix Impacts du CRSH

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet du ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, sciences et développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]