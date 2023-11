MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Croesus, le leader canadien en technologies de gestion de patrimoine, est heureux d'annoncer qu'il renouvelle son partenariat avec Patrimoine Richardson, une filiale de Groupe Capital RF (RCG.TO) et l'une des plus importantes firmes indépendantes de gestion de patrimoine. Grâce à cette collaboration stratégique, Richardson Wealth est ravi d'offrir à ses conseillers un accès aux rapports de portefeuilles de Croesus Conseiller, un outil flexible que Croesus a perfectionné au fil des décennies.

« Cette entente avec Patrimoine Richardson est évidemment une bonne nouvelle pour Croesus. Ce leader du marché se joint à la longue liste de clients de Croesus, et nous nous réjouissons de travailler avec eux », a annoncé Marc Riel, Vice-président, développement des affaires et partenariats stratégiques, Amérique du Nord, chez Croesus. « Une fois de plus, Croesus confirme sa capacité de satisfaire les besoins exigeants des firmes indépendantes de l'envergure de Patrimoine Richardson », a-t-il ajouté.

Croesus et Patrimoine Richardson demeurent engagés à fournir aux conseillers un service exceptionnel, des outils de haute performance et plus de souplesse dans leurs choix.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées qui comprennent des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d'application. Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'améliorer leur productivité, de prendre des décisions éclairées, de maximiser la performance de leurs actifs sous gestion et de bonifier les relations avec leurs clients. La mission de Croesus est d'offrir une expérience remarquable à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce aux 200 employés de ses bureaux de Montréal et de Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

À propos de Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Opérant sous la marque Patrimoine Richardson, l'entreprise est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine du Canada, avec 34,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2023) et 21 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement à fournir des conseils stratégiques en gestion de patrimoine et des solutions d'investissement innovatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnellement élevées et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes à gestion séparée et de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a aussi été reconnue comme Great Place to Work™, comme Meilleur lieu de travail pour les femmes, Meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et Meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, pour les services financiers et les assurances et pour le travail hybride. Pour plus d'information, consultez www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com/fr/ .

Renseignements: Frédéric Le Bouar, Directeur, Marketing de produits et rayonnement des affaires, Croesus, [email protected], 1-855-243-6101