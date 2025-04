Croesus parmi les 100 meilleurs fournisseurs WealthTech au monde

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Croesus figure parmi les 100 entreprises de WealthTech les plus innovantes au monde selon FinTech Global. Cette distinction prestigieuse a été décernée au leader canadien des technologies de gestion de patrimoine en reconnaissance de son engagement à fournir des solutions de gestion de patrimoine de haute performance qui répondent aux normes internationales les plus exigeantes.

« Nous sommes fiers d'être reconnus parmi les leaders mondiaux en technologies de gestion de patrimoine, a déclaré Vincent Fraser, président et chef de la direction de Croesus. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à fournir des solutions de pointe et de haute performance, conçues pour simplifier la gestion de patrimoine. Celles-ci permettent aux professionnels de consacrer plus de temps à leurs clients, d'accroître leurs activités et d'améliorer leurs marges de profit. Nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Nous anticipons l'avenir en concevant l'expérience de demain pour les conseillers, assurant ainsi leur succès continu et leur positionnement avantageux sur le marché. »

Le panel d'experts et d'analystes de FinTech Global a sélectionné Croesus parmi plus de 1 200 entreprises. Il souligne ainsi son utilisation innovante de la technologie pour résoudre les défis importants du secteur de la gestion de patrimoine et améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur. Cette distinction positionne Croesus comme une entreprise clé pour les leaders de la gestion de patrimoine cherchant à développer leurs stratégies de transformation numérique et à offrir de nouvelles solutions à leurs clients.

Consultez la liste complète du WealthTech 100 .

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce aux 230 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

