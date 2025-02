MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Croesus a annoncé aujourd'hui la nomination de monsieur Jean Lavigueur en tant que nouveau membre de son conseil d'administration. M. Lavigueur vient compléter l'équipe en place et fera profiter l'entreprise de sa profonde expérience dans le monde des affaires et des hautes technologies.

Avant de rejoindre le conseil d'administration de Croesus, Jean Lavigueur a été chef de la direction financière de Coveo Solutions (TSX: CVO) pendant dix-sept ans où il demeure un conseiller sénior. Auparavant, il a cofondé Taleo (NASD: TLEO) et y a assuré les fonctions de chef de la direction financière pendant sept ans. M. Lavigueur fut aussi chef de la direction financière chez Baan SCS (NASD: BAANF) et Groupe Berclain pendant sept ans et, précédemment, vérificateur et fiscaliste pendant sept ans chez Coopers & Lybrand. M. Lavigueur siège ou a siégé sur plusieurs conseils d'administration dont ceux de Cossette Communications (TSX: KOS), Opsens (TSX: OPS), Vention et Petal Health. Passionné des affaires, Jean Lavigueur soutient, grâce à son expertise et à sa vision, les entreprises qui ont des plans de croissance ambitieux.

« Nous sommes honorés d'accueillir Jean Lavigueur au sein de notre conseil d'administration, a souligné Rémy Therrien, fondateur et président exécutif du conseil. Son arrivée s'inscrit parfaitement dans le plan de croissance de Croesus, lequel s'appuie sur le développement de nouveaux produits afin d'offrir à nos clients des solutions toujours plus performantes. »

« Je suis heureux de me joindre au conseil d'administration de Croesus et de pouvoir contribuer à la croissance de ce chef de file des FinTechs », a déclaré M. Lavigueur. « Je rejoins une équipe expérimentée et passionnée et je suis impatient de travailler avec chacun de ses membres », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Vincent Fraser, président et chef de la direction de Croesus a déclaré que : « L'ajout de Jean à notre conseil d'administration est une autre excellente nouvelle. Son expérience en affaires, en gestion, et en hautes technologies vient solidifier notre équipe aguerrie. L'objectif de Croesus est d'accroître sa position de chef de file des technologies de gestion de patrimoine et la venue de Jean contribuera significativement à la réussite de cette vision. »

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 200 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

SOURCE Croesus

Contact : Frédéric Le Bouar, Directeur marketing de produits et rayonnement des affaires, Croesus, [email protected], 1-855-243-6101