MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Croesus nomme Éric Simon au poste de vice-président, chef de la direction financière. M. Simon sera responsable de l'ensemble de la stratégie et de la gestion financière du chef de file des solutions de gestion de patrimoine.

Éric Simon assumera un rôle clé dans la croissance et le développement stratégique de l'entreprise. Il sera notamment responsable de la stratégie et de la gestion financière, du financement, et des projets stratégiques.

« L'expertise d'Éric en gestion financière et sa vaste expérience dans le domaine des technologies sont des atouts précieux pour notre entreprise. Sa vision stratégique et son leadership nous aideront à atteindre de nouveaux sommets, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe de direction », a déclaré Vincent Fraser, président, chef de la direction et membre du conseil d'administration de Croesus.

« Je suis impatient de contribuer au succès de ce leader des FinTech. Je suis convaincu que nous pourrons atteindre ensemble les objectifs de croissance ambitieux de l'entreprise. C'est pourquoi je suis très heureux de me joindre à Croesus, une entreprise innovante, exemplaire et en pleine expansion », a affirmé Éric Simon.

Éric Simon cumule plus de 25 ans d'expérience dans des postes de leadership en finance, en particulier dans les domaines technologiques. Avant de se joindre à Croesus, il a occupé des postes de direction financière notamment chez Octasic, Fibrenoire et Cogeco. M. Simon est titulaire d'une maîtrise de HEC Montréal et d'un baccalauréat de l'Université de Sherbrooke.

Dès son arrivée, Éric cherchera un contrôleur financier ainsi qu'un analyste financier pour compléter son équipe et préparer la prochaine étape de croissance de l'entreprise.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 200 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

SOURCE Croesus

Frédéric Le Bouar, Directeur marketing de produits et rayonnement des affaires, Croesus, [email protected],1-855-243-6101