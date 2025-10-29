MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Croesus, le leader en technologies de gestion de patrimoine, annonce aujourd'hui la nomination d'un expert des industries de la technologie et des services financiers, Sanjay Kulkarni, à titre de Chef des revenus. Dans ce nouveau rôle, Kulkarni dirigera la stratégie mondiale de mise en marché de Croesus et la commercialisation de son offre complète. Il gérera les équipes commerciales durant la prochaine phase de transformation de la compagnie en ciblant l'accélération de la génération de revenus, l'établissement de nouveaux partenariats et l'accroissement de sa part de marché.

« L'arrivée d'un leader du calibre de Sanjay constitue une décision stratégique qui témoigne de notre engagement à accélérer notre croissance et à accroître notre part de marché », a mentionné Vincent Fraser, Président et chef de la direction de Croesus. « La vaste expérience de Sanjay dans les secteurs des services financiers et des hautes technologies de même que sa capacité éprouvée à stimuler la croissance à l'échelle mondiale sont précisément ce dont Croesus a besoin pour atteindre son plein potentiel sur le marché. Son expertise sera déterminante pour établir des stratégies de commercialisation et mener ce nouveau chapitre de croissance. »

« Je suis très heureux de me joindre à Croesus à un moment aussi déterminant de son parcours de croissance, » a souligné Sanjay Kulkarni. « Croesus a la parfaite combinaison en main : des technologies de pointe, une base de clientèle loyale et une équipe talentueuse. Je vois une formidable occasion d'utiliser ces assises solides pour harmoniser nos fonctions commerciales et implanter une stratégie de mise en marché afin d'exploiter l'énorme potentiel du marché canadien. J'ai très hâte de travailler avec l'équipe pour livrer de la valeur exceptionnelle à nos clients et conduire cette nouvelle étape de croissance. »

Basé à Toronto, Kulkarni possède plus de 25 ans d'expérience en vente, en marketing et en direction commerciale dans les secteurs mondiaux des logiciels et des services financiers. Avant de se joindre à Croesus, il occupait le poste de Chef des revenus chez Dye & Durham. Son impressionnante carrière inclut également des postes comme Chef du marketing et responsable du numérique au sein du Groupe TMX, de Vice-président et Chef d'unité d'affaires chez Nasdaq, de Vice-président des produits chez ADP Canada et de Directeur des services financiers chez Resolve Corp. Il a commencé sa carrière comme consultant chez Deloitte, où il conseillait d'importantes institutions financières en Amérique du Nord et en Europe. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées de l'Université de Waterloo.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille, des rapports vidéos ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 230 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

