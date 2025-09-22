MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Croesus, le chef de file canadien des solutions de patrimoine, a annoncé aujourd'hui le lancement de Croesus Vidia, une solution innovante propulsée par l'IA, conçue pour transformer la communication avec les clients dans le secteur moderne de la gestion de patrimoine.

Dans une industrie où les conseillers passent de longues heures à préparer pour les clients des rapports statiques qui souvent ne sont pas lus, Croesus Vidia fournit une solution différente. Développée en collaboration avec son partenaire Storyline, cette solution transforme automatiquement les données complexes de marché et de portefeuille en de courts résumés vidéos personnalisés, qui sont à la fois intéressants et faciles à comprendre. L'impact sur le plan de la compréhension ne trompe pas : les gens retiennent 95 % d'un message lorsqu'il est sous la forme d'une vidéo, comparé à seulement 10 % lorsque c'est un texte. Cette nouvelle façon de procéder va permettre aux conseillers de personnaliser les contacts avec les clients et d'approfondir leurs relations d'affaires avec eux.

« Notre rôle est de procurer aux institutions financières et aux firmes de gestion de patrimoine qui offrent des services-conseils ou de courtage direct, les outils de pointe dont ils ont besoin pour croître dans un monde de plus en plus numérique et pour offrir à leurs clients investisseurs des services de première qualité », a mentionné Vincent Fraser, Président et chef de la direction de Croesus. « Croesus Vidia libère les conseillers des tâches manuelles que représente la préparation des rapports et leur permet de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : fournir des conseils stratégiques et construire des relations solides et durables avec leurs clients. »

Entièrement intégrée à l'écosystème de Croesus, Croesus Vidia donne aux firmes les moyens de livrer une expérience numérique de grande valeur, en adéquation avec les attentes de la nouvelle génération d'investisseurs. Cette solution est conçue pour amener les firmes à des niveaux supérieurs en rendant leurs conseillers plus efficaces et leurs communications plus percutantes.

« Croesus Vidia change la donne quant à la façon dont la valeur est communiquée », mentionne Vincent Lévesque, Vice-président, Chef produit chez Croesus. « En livrant à grande échelle des rapports ultra-personnalisés par vidéo, nous aidons les firmes à créer une expérience client qui se démarque réellement. De surcroît, les firmes auront aussi accès à un puissant tableau de bord d'analyse pour mesurer les comportements numériques des clients et transformer la communication en une stratégie guidée par les données. »

Conçue pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie canadienne de la finance, Croesus Vidia permet aux firmes de configurer des modèles de vidéos conformes et personnalisés pour que chaque communication respecte les politiques d'entreprise et les exigences réglementaires qui leur sont propres.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille, des rapports vidéos ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 230 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

Contact : Frédéric Le Bouar, Directeur marketing de produits et rayonnement des affaires, Croesus, [email protected], 1-855-243-6101