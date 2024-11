MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Croesus annonce la nomination de Vincent Lévesque à titre de vice-président, chef produits. M. Lévesque sera responsable de la gestion et de la mise en œuvre de la stratégie-produit de la WealthTech canadienne.

Plus précisément, Vincent Lévesque sera responsable de la vision et de la stratégie du cycle de vie des produits, de mener les projets d'innovations et de superviser le développement des solutions de concert avec les équipes d'ingénierie logicielle. Sa mission sera de garantir que les offres de Croesus répondent aux besoins évolutifs du marché actuel et à venir, de veiller à ce que Croesus puisse accroître son rôle de leader dans les marchés qu'elle dessert et de soutenir les objectifs de croissance de Croesus.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Vincent Lévesque parmi l'équipe de direction de Croesus. Cette nomination consolidera notre stratégie de croissance accélérée et notre vision, laquelle est de simplifier et humaniser nos solutions. L'arrivée de Vincent renforcera nos capacités à accélérer encore davantage notre rythme de mise en marché de solutions novatrices destinées à l'Amérique du Nord et à l'Europe », a déclaré Vincent Fraser, président, chef de la direction et membre du conseil d'administration de Croesus.

« Je suis honoré d'avoir été choisi par Croesus et très enthousiaste de me joindre à cette WealthTech. Le secteur des technologies en gestion de patrimoine est en pleine effervescence et les occasions de créer de la valeur sont omniprésentes. Devenir un acteur central de la transition vers une culture-produit encore plus solide et avant-gardiste est très motivant », a indiqué Vincent Lévesque, vice-président, chef produits de Croesus.

Fort de 25 ans d'expérience en leadership et en conception de produits numériques, Vincent Lévesque a auparavant occupé des postes de direction en conception de produits à la Banque Nationale du Canada, chez Vidéotron et chez FLO. Titulaire d'un MBA, Vincent Lévesque a toujours mis l'accent sur le développement de solutions performantes centrées sur les utilisateurs et sur la création de cadres innovants pour améliorer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 200 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

Contact : Frédéric Le Bouar, Directeur marketing de produits et rayonnement des affaires, Croesus, [email protected], 1-855-243-6101