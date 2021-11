Croesus Central s'adapte aux besoins des courtiers, gestionnaires de portefeuilles et des robots-conseillers Tweet this

Parmi les nombreux avantages de Croesus Central, notons les éléments suivants :

Solution conviviale, intuitive et hautement personnalisable

Mise en conformité intégrée et dynamique

Optimisation des stratégies fiscales

Minimisation du nombre et des coûts de transactions

Grande variété de modèles d'analyse

Automatisation du repérage et des résolutions des bris de conformité

Vue synchronisée des portefeuilles

Réduction de la perte de clientèle, des frais d'exploitation et des incidences fiscales grâce à la négociation en lot

Hébergée dans le nuage AWS, Croesus Central s'adapte à un large éventail d'utilisateurs tels que les courtiers, les gestionnaires de portefeuilles institutionnels et les robots-conseillers afin de répondre aux besoins d'une clientèle vaste et diversifiée. Plusieurs types de comptes sont pris en charge par la solution, notamment les comptes à gestion unifiée (CGU), les ménages à gestion unifiée (MGU) et les comptes gérés séparément (CGS). Les processus intégrés de conformité procurent la latitude d'action nécessaire, et permettent d'ajuster la stratégie d'investissement du gestionnaire à l'énoncé de politique de placement du client ou en fonction des objectifs visés.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech canadienne offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. La plateforme favorise l'interconnectivité et les intégrations de tierces parties. Elle procure une expérience utilisateur de qualité et permet de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

Renseignements: Matthieu Cardinal, Vice-président, Développement des affaires et partenariats stratégiques, Croesus, Mobile: (514) 229-3221, [email protected]

