MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Croesus, pionnier et leader canadien des solutions en gestion de patrimoine offertes en mode logiciel-service (SaaS) depuis près de 20 ans, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente de partenariat stratégique avec l'entreprise PSTOX. En vertu de cette entente, PSTOX développera une application qui reliera les interfaces de programmation de Croesus Conseiller à la plateforme de gestion des relations clients de Salesforce. Une fois développée, l'application sera disponible dans le répertoire d'applications de Salesforce (AppExchange). Les conseillers financiers qui utilisent Salesforce profiteront ainsi d'un lien direct entre la plateforme de Salesforce et la solution de gestion de portefeuille de Croesus. Cette association permettra aux utilisateurs d'avoir une vue combinée incluant les données clients de Salesforce et les informations de relations, portefeuilles et performances des investissements de leurs clients.

« Salesforce a maintes fois prouvé sa capacité à concevoir des solutions complètes et optimales en matière de gestion des relations clients. Les institutions financières adoptent en grand nombre les solutions de Salesforce et les conseillers financiers sont nombreux à apprécier les avantages de cette plateforme. En ajoutant Croesus Conseiller au répertoire d'applications de Salesforce, nous offrons une expérience unique à nos utilisateurs et nous leur simplifions la gestion de l'information. En nous alliant de la sorte avec PSTOX, nous bâtissons un lien stratégique qui permettra à nos clients de profiter de nos champs d'expertise respectifs. Il s'agit d'un partenariat naturel, forgé dans un esprit gagnant-gagnant » a déclaré Sylvain Simpson, président de Croesus.

« Le secteur des fintechs est en pleine révolution. En combinant les données financières de Croesus et les fonctionnalités de Salesforce nous allions le leader canadien des systèmes de gestion de portefeuilles avec le leader mondial des CRM. Le résultat de cette alliance stratégique donnera naissance à une application dans l'AppExchange de Salesforce qui s'inscrira comme maillon fort dans le cadre d'intégration de client 360 des institutions financières » a déclaré Philip Whitford, président et cofondateur de PSTOX.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech canadienne offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. La plateforme favorise l'interconnectivité et les intégrations de tierces parties. Elle procure une expérience utilisateur de qualité et permet de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

À propos de PSTOX

Fondée en 2015 à Montréal, PSTOX est une entreprise canadienne spécialiste des plateformes Salesforce et MuleSoft. PSTOX se distingue par son expertise en intégration et en développement d'API. L'équipe hautement qualifiée de PSTOX partage des valeurs humaines alliant flexibilité, innovation et souci de la qualité.

Renseignements: CONTACT : Matthieu Cardinal, Vice-président, Développement des affaires et partenariats stratégiques, Croesus, [email protected], 1 855 243-6101 ; Philip Whitford, Président, PSTOX, [email protected], Mobile: 514 207-7648

