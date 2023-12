MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Croesus, le chef de file canadien des technologies de gestion de patrimoine, annonce un partenariat stratégique avec Mako Financial Technologies (Mako Fintech) qui permettra d'améliorer la productivité des tâches quotidiennes des professionnels en gestion de patrimoine. Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés ont convenu d'intégrer leurs solutions respectives de gestion de patrimoine. Plus précisément, la première intégration verra Croesus Conseiller, le système de gestion de portefeuilles le plus utilisé au Canada, être intégré de manière transparente à la solution de pointe de Mako Fintech concernant l'automatisation numérique des processus, des documents et des flux de travail critiques reliés à la règle de la connaissance du client. L'intégration de ces deux produits primés par l'industrie facilitera et accélérera l'accueil et la gestion des investisseurs nouveaux et actuels pour les sociétés de gestion de patrimoine.

« Le manque d'intégration entre les solutions informatiques pour les différentes tâches que les professionnels de la finance accomplissent quotidiennement a toujours été mentionné comme une source de frustration et de délais par les gestionnaires de patrimoine, » a déclaré Marc Riel, Vice-président, Développement des affaires et partenariats stratégiques, Amérique du Nord chez Croesus. « Grâce à ce partenariat, nous résolvons ce problème omniprésent de manière efficace et rentable, et je suis convaincu que nos clients respectifs en profiteront pleinement », a-t-il ajouté.

« En unissant la puissance de deux leaders du secteur tels que Mako Fintech et Croesus, nous créons des solutions intégrées qui facilitent considérablement les tâches quotidiennes des professionnels en gestion de patrimoine », a déclaré Raphaël Bouskila, président et fondateur de Mako Fintech. « Le fait de pouvoir automatiser et numériser les processus d'accueil des clients et maintenir la cohérence des données tout au long du cycle de vie de l'investisseur assure une baisse des coûts, une intégration optimale et un meilleur service à la clientèle. C'est l'essence même de ce partenariat », a-t-il ajouté.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées qui comprennent des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d'application. Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'améliorer leur productivité, de prendre des décisions éclairées, de maximiser la performance de leurs actifs sous gestion et de bonifier les relations avec leurs clients. La mission de Croesus est d'offrir une expérience remarquable à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce aux 200 employés de ses bureaux de Montréal et de Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable. https://www.croesus.com/fr/

À propos de Mako Financial Technologies

Fondée en 2018, Mako Financial Technologies est pionnière dans l'intégration numérique du secteur financier. Mako facilite de manière experte les processus d'onboarding en ligne, de renouvellement et d'investissement des clients, permettant aux entreprises de s'adapter facilement à l'ère numérique. L'objectif principal de Mako Fintech est de rendre la transformation numérique de la gestion de patrimoine accessible à tous. Elle y parvient en offrant des solutions cloud sur mesure qui s'alignent sur les processus de travail distincts de chaque entreprise. Le siège social de Mako Fintech est situé à Montréal, Canada, où une équipe de professionnels chevronnés avec une expertise approfondie en finance et technologie dirige l'entreprise. Pour plus d'informations sur Mako Financial Technologies, veuillez visiter https://makofintech.com/

