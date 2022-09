MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Croesus annonce avoir reçu la certification SOC 2 assurant la conformité de ses processus de contrôle interne de protection de ses données et de celles de ses partenaires et clients. Cette certification confirme la fiabilité de Croesus et son expertise en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité de l'information.

« La cybersécurité est un enjeu majeur et l'un des principaux risques auxquels font face les organisations aujourd'hui. Chez Croesus, nous avons toujours pris cette question très au sérieux. Notre certification SOC 2 est un gage de confiance et de qualité de nos contrôles pour la sécurité de nos partenaires et de nos clients, ainsi que la stabilité de nos affaires », explique Luc Larose, vice-président de l'expérience clients chez Croesus.

Chef de file de l'industrie des solutions de gestion de patrimoine, Croesus est engagé à rester à l'affût des meilleures pratiques en matière de cybersécurité et à développer des solutions garantissant une sécurité toujours accrue.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé de portefeuille et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. Ces solutions sont conçues pour l'interconnectivité et l'intégration avec des systèmes externes. Elles procurent une expérience utilisateur de qualité et permettent de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

SOURCE Croesus

Renseignements: Contact, Frédéric Le Bouar, Directeur du marketing de produit et du rayonnement des affaires, Croesus, [email protected], 1-855-243-6101