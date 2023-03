MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Croesus a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Marc Riel au titre de Vice-président, développement des affaires et partenariats stratégiques, Amérique du Nord. M. Riel est entré en poste le 27 mars 2023 et il prend la responsabilité des initiatives de développement des affaires et des partenariats stratégiques de Croesus.

« L'équipe de direction et le Conseil d'administration de Croesus ont approuvé la nomination de M. Riel, un professionnel chevronné du secteur de la gestion de patrimoine et du monde des investissements en Amérique du Nord. Marc possède une profonde expérience de l'industrie financière et les compétences que nous recherchions pour occuper cette position stratégique qui aidera Croesus à croître et à consolider sa position dominante dans le secteur des solutions en gestion de patrimoine », a déclaré M. Sylvain Simpson, Président de Croesus.

M. Riel est très heureux de sa nomination. « Contribuer à la croissance de Croesus, qui s'est taillé une solide réputation dans le marché, me motive grandement. Il s'agit d'un défi stimulant que je compte relever avec l'aide de toute l'équipe en place. Face aux changements technologiques et réglementaires qui caractérisent l'industrie des services financiers, nous explorerons de nouvelles avenues de croissance et d'innovations pour faire profiter le plus grand nombre d'institutions en gestion de patrimoine des nombreux avantages que procurent les solutions de Croesus », a-t-il affirmé.

Marc Riel œuvre dans le secteur financier depuis plus de 30 ans. Après avoir commencé sa carrière comme négociateur en bourse à la Banque Nationale du Canada, il est devenu responsable de la négociation pour les marchés internationaux à la Caisse de dépôt et placement du Québec et, par la suite, associé chez Progesco. Il a également occupé le rôle de vice-président chez Opes Software avant de se diriger dans le domaine des ventes institutionnelles à l'Industrielle Alliance Valeurs Mobilières. Sa profonde connaissance des valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine sera un atout central dans la réussite de ses nouvelles responsabilités.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées qui comprennent des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d'application. Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'améliorer leur productivité, de prendre des décisions éclairées, de maximiser la performance de leurs actifs sous gestion et de bonifier les relations avec leurs clients. La mission de Croesus est d'offrir une expérience remarquable à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce aux 200 employés de ses bureaux de Montréal et de Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

