MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Croesus a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une nouvelle plateforme API qui simplifiera l'intégration des données de sa solution de gestion de portefeuille vers d'autres systèmes et applications de FinTech. Grâce à cette plateforme, les institutions financières et les Fintechs pourront utiliser divers API afin d'accéder aux données de Croesus Conseiller pour les utiliser dans leurs systèmes bancaires ou leurs applications de gestion de patrimoine. Cette innovation vient souligner l'engagement de Croesus à promouvoir les systèmes bancaires ouverts et les systèmes de gestion de patrimoine ouverts.

La plateforme d'API de Croesus a été conçue par des développeurs, pour des développeurs. Elle est soutenue par un processus simple d'intégration des clients et comprend un portail dédié, une bibliothèque croissante d'API ainsi que de la documentation claire et complète. Les API de Croesus suivent les meilleures pratiques de l'industrie quant à la gestion des données et des transferts ainsi qu'en matière de sécurité, de soutien et de documentation.

« Il y a plus d'un an, nous avons mis sur pied une équipe dédiée à la vision, au développement et à l'évolution des API. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer cette nouvelle plateforme d'API. Comme leader dans l'industrie des solutions en gestion de patrimoine, nous cherchons, par le biais de notre plateforme d'API, à accélérer le processus d'intégration et les mises en marché de nouvelles applications et fonctionnalités utilisant les données de Croesus Conseiller », a mentionné Annie Sinigagliese, Vice-présidente et Cheffe de produit chez Croesus.

Cette innovation préservera la fluidité, l'intégrité, la précision et la confidentialité des données financières et personnelles qui sont transférées entre des plateformes numériques qui n'ont pas encore été intégrées. Comme résultat, les développeurs des FinTechs et des institutions financières amélioreront de manière importante leur productivité tout comme la sécurité de leurs efforts en développement. Finalement, les avancées des systèmes ouverts de gestion de patrimoine vont accroître l'efficacité des opérations quotidiennes des professionnels dans le domaine lors de leurs échanges avec leurs clients.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées qui comprennent des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d'application. Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'améliorer leur productivité, de prendre des décisions éclairées, de maximiser la performance de leurs actifs sous gestion et de bonifier les relations avec leurs clients. La mission de Croesus est d'offrir une expérience remarquable à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce aux 200 employés de ses bureaux de Montréal et de Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

