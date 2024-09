Crise forestière - La scierie de Rivière-aux-Rats menacée de fermeture

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Divers signes laissent peu de place au doute sur l'avenir de la scierie de Rivière-aux-Rats. Les patrons de la scierie, située près de La Tuque, ont récemment laissé filer 26 % des garanties d'approvisionnement en bois de la forêt publique qui étaient associés à cette usine.

Le volume qui reste, 291 000 mètres cubes de bois, suffit à peine à faire rouler l'usine pendant 30 semaines par an avec un quart de travail en moins. La scierie peut transformer 600 000 mètres cubes par an au maximum de sa capacité ! Il est donc presque assuré qu'elle ne sera pas rentable dans ces nouvelles circonstances. Produits forestiers Résolu, qui gère l'usine de Rivière-aux-Rats, est maintenant la propriété de Paper Excellence, une multinationale qui s'intéresse surtout au papier et non au bois.

« Certains des directeurs locaux nous ont confirmé que la vente aurait lieu et qu'elle se ferait au détriment des travailleurs et travailleuses de Rivière-aux-Rats. Nous sommes extrêmement inquiets pour notre avenir », ajoute Herman Martel, vice-président du Syndicat des employé-es de la scierie de Rivière-aux-Rats-CSN.

Une crise globale au Québec

La CSN déplore également les fermetures prolongées et l'incertitude qui règne sur la scierie Béarn, au Témiscamingue, et sur celle de Saint-Ludger-de-Milot, au Lac-Saint-Jean.

Le bas prix du bois, combiné à une hausse de tarifs imposée par les États-Unis sur le bois d'œuvre du Québec, rendait déjà les usines précaires. S'ajoutent à cela l'incertitude des mesures sur le caribou forestier qui font l'objet d'une chicane Québec-Ottawa et l'impact grandissant des feux de forêt liés aux changements climatiques. L'approvisionnement global en bois risque fort de diminuer dans les années à venir.

Cette toile de fond environnementale n'explique pas tout. « Avant même les mesures sur le caribou, une consolidation était en cours dans l'industrie. Même si une baisse globale des garanties d'approvisionnement est prévisible à moyen terme, on assiste à des manœuvres de l'industrie qui tente de s'entendre en cachette avec le gouvernement pour transférer des garanties d'approvisionnement sans tenir compte de l'impact sur les travailleuses et les travailleurs de même que sur les petites communautés forestières », explique Dominic Tourigny, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). La fédération demande donc une rencontre d'urgence avec la ministre Maïté Blanchette Vézina, ou encore avec le premier ministre si la ministre n'a pas les coudées franches. La FIM-CSN demande aussi au gouvernement du Québec de cesser les transferts de garanties d'approvisionnement le temps d'y voir plus clair et de développer une stratégie d'ensemble pour le secteur, en concertation avec les gens concernés.

« La Mauricie est une région forestière depuis des siècles, on ne peut pas laisser tomber nos entreprises sans tenter de trouver des solutions à court terme. On a tellement besoin de logements, il ne faudrait pas créer une rareté artificielle de bois quand les chantiers vont repartir à plein régime avec la baisse des taux d'intérêt qui est déjà amorcée », conclut Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment des travailleuses et travailleurs de l'industrie forestière. Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe plus de 19 000 membres réunis au sein de 130 syndicats issus de tous les secteurs d'activité. Le territoire du conseil central couvre les deux régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

