Avis aux médias - La scierie de Rivière-aux-Rats menacée de fermeture

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les mauvaises nouvelles annoncées dans le secteur du bois d'œuvre continuent de se concrétiser en Mauricie. Le syndicat a appris que la scierie de Rivière-aux-Rats est sur le point d'être vendue à Arbec, ce qui provoquerait sa fermeture. Ce serait un coup dur pour La Tuque et les communautés environnantes.

Le cas de cette scierie de Mauricie est un exemple de plus de la crise qui secoue ce secteur dans toutes les régions forestières. Le gouvernement du Québec et la ministre Maïté Blanchette Vézina doivent cesser d'autoriser le transfert des garanties d'approvisionnement en bois de la forêt publique, le temps de trouver une solution pour sauver les emplois et les villages concernés.

Qui :



Herman Martel, vice-président du Syndicat des employé-es de la scierie de Rivière-aux-Rats-CSN





Dominic Tourigny, vice-président

de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN





Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN Quand :



Jeudi 12 septembre 2024 à 11 h 30



Où :



Au Conseil central du Cœur du Québec-CSN, 550 rue St-Georges, Trois-Rivières

