/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Huit mois de lock-out chez Béton Provincial : les employés exigent la reprise des négociations/

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - En lock-out depuis maintenant huit mois, les travailleurs des usines de Béton Provincial à LaSalle et à Longueuil se rassembleront en bordure du canal de Lachine, ce vendredi, pour exiger la reprise des négociations, rompues en mai dernier par l'entreprise d'André Bélanger. Les lock-outés recevront également la visite et l'appui de la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.

QUOI : Rassemblement et épluchette de blé d'Inde des lock-outés de Béton Provincial

QUAND : Le vendredi 15 août 2025, à 10 h 30

OÙ : Halte de la grue LaSalle-Coke | Lieu historique national du Canal-de-Lachine, rue Notre-Dame Ouest, H4C 1V4

QUI : Avec Gilles Marleau, président du syndicat ; Yvan Duceppe, trésorier de la CSN ; Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire ; Dominic Tourigny, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) ; Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN ; Audrey Benoit, présidente du Conseil central de la Montérégie.

À propos

Après avoir acheté l'entreprise Demix en avril 2024, Béton Provincial a déposé une offre financière au syndicat qui représente les employés de LaSalle et Longueuil : un gel salarial de quatre ans, suivi d'augmentations annuelles de 2 % en 2028 et 2029. L'employeur exige aussi la fin de sa contribution au régime de retraite, correspondant à 5,5 % du salaire gagné, pour la remplacer par une « prime » de 0,50 $ l'heure travaillée. Béton Provincial souhaite également réduire sa contribution au régime d'assurance collective afin de le remplacer par un nouveau régime modulable.

Après avoir unanimement rejeté ces offres en assemblée générale, les employés ont été mis en lock-out par l'employeur, le 5 décembre dernier.

Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]@csn.qc.ca