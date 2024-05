VICTORIA, BC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Tous les enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie. Pour les parents de jeunes familles, y compris les millénariaux et la génération Z, cela dit, les frais de garde peuvent équivaloir à un deuxième loyer ou à un paiement d'hypothèque. Il devient alors plus difficile de fonder une famille et de subvenir à ses besoins. Par conséquent, les parents, et surtout les mères, sont souvent confrontés à des choix impossibles, notamment au choix de faire carrière ou d'éviter les frais de garde.

L'équité pour toutes les générations, c'est faire en sorte que les parents, surtout les mères, n'ont pas à choisir entre carrière et famille. Le gouvernement prend des mesures pour rendre la vie plus abordable pour les familles et pour bâtir un Canada où toutes les générations peuvent prospérer.

Déjà, les provinces et les territoires offrent, ou sont sur le point de le faire, des services de garde d'enfants réglementés à 10 $ par jour. C'est un progrès, rendu possible grâce aux fonds de près de 40 milliards de dollars déboursés depuis 2016, dont un investissement transformateur de 30 milliards de dollars annoncé dans le budget de 2021. Un progrès qui rend la vie des jeunes familles plus abordable. La participation des femmes sur le marché du travail a maintenant atteint un niveau record de 85,7 %, ce qui signifie que non seulement davantage de familles gagnent des revenus et contribuent à la croissance économique du Canada, mais qu'en plus, elles le font en économisant des milliers de dollars en frais de garde chaque année.

Cela dit, davantage de familles ont besoin de services de garde abordables.

C'est pourquoi aujourd'hui, à Victoria, le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech, est revenu sur l'annonce du premier ministre Justin Trudeau, le 28 mars dernier, concernant l'octroi de 69,9 millions de dollars sur quatre ans à la Colombie-Britannique, dont 47,3 millions en 2025-2026, pour créer davantage de places en services de garde d'enfants inclusifs à l'échelle de la province. Ce financement proviendra des 625 millions de dollars réservés pour le Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et aidera la Colombie-Britannique à atteindre l'objectif commun de créer 30 000 places d'ici mars 2026.

Dans le cadre de ce Fonds, les provinces et les territoires pourront investir davantage dans la garde d'enfants, afin que davantage de familles puissent économiser jusqu'à 14 300 $ par année, par enfant.

Ces investissements viendront notamment en aide aux familles vivant en régions rurales ou éloignées, ainsi qu'aux familles dans les communautés où l'accès aux services est difficile, comme les groupes racisés, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et les enfants, les parents et les employés en situation de handicap. Le financement pourrait également servir à entretenir l'infrastructure physique, pour les fournisseurs de services de garde d'enfants en dehors des heures normales de travail.

Le ministre a également souligné certaines mesures clés du budget de 2024 visant à créer davantage de places et à élargir l'infrastructure, à soutenir le personnel des centres de la petite enfance à travers le pays et à faciliter l'accès de plus de familles à des services de garde d'enfants abordables. Elles comprennent :

Le lancement d'un nouveau programme de prêts pour l'expansion des services de garde . Grâce à ce programme, qui accordera un milliard de dollars en prêts à faible coût et 60 millions de dollars en subventions non remboursables, les fournisseurs de services de garde publics et à but non lucratif pourront créer de nouvelles places et rénover leurs garderies actuelles. Ainsi, les fournisseurs disposeront de plus de ressources et les familles auront accès à plus d'options abordables en matière de services de garde.

. Grâce à ce programme, qui accordera un milliard de dollars en prêts à faible coût et 60 millions de dollars en subventions non remboursables, les fournisseurs de services de garde publics et à but non lucratif pourront créer de nouvelles places et rénover leurs garderies actuelles. Ainsi, les fournisseurs disposeront de plus de ressources et les familles auront accès à plus d'options abordables en matière de services de garde. L'exonération du remboursement des prêts d'études pour les éducateurs de la petite enfance dans les régions rurales et éloignées, afin d'encourager les éducateurs à travailler dans les plus petites communautés et d'aider les familles à obtenir les services de garde dont elles ont besoin. Grâce à un investissement de 48 millions de dollars sur quatre ans, le montant de l'exonération du prêt d'études canadien augmentera en fonction de la durée pendant laquelle l'éducateur travaille dans une région rurale ou éloignée, ce qui permettra d'attirer et de retenir les talents, à l'instar des avantages que nous offrons aux médecins et aux infirmières en milieu rural.

afin d'encourager les éducateurs à travailler dans les plus petites communautés et d'aider les familles à obtenir les services de garde dont elles ont besoin. Grâce à un investissement de 48 millions de dollars sur quatre ans, le montant de l'exonération du prêt d'études canadien augmentera en fonction de la durée pendant laquelle l'éducateur travaille dans une région rurale ou éloignée, ce qui permettra d'attirer et de retenir les talents, à l'instar des avantages que nous offrons aux médecins et aux infirmières en milieu rural. L'accroissement de la formation à l'intention des éducateurs de la petite enfance. Nous investissons 10 millions de dollars sur deux ans dans la formation d'un plus grand nombre d'éducateurs de la petite enfance, afin de disposer des talents nécessaires pour mener à bien l'expansion des services de garde abordables et de qualité.

À l'échelle du pays, plus de 750 000 enfants bénéficient déjà de services de garde de grande qualité et abordables, et certaines familles économisent jusqu'à 14 300 $ par année, par enfant. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement a également annoncé la création de 100 000 places, un bon pas dans l'atteinte de l'objectif commun de créer 250 000 places d'ici mars 2026.

Investir dans des services de garde d'enfants abordables, ça permet aux familles d'économiser des milliers de dollars en frais de garde et de veiller à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. Les mesures soulignées plus haut complètent celles que le gouvernement du Canada a annoncées dans le budget de 2024 en vue de bâtir un Canada plus équitable pour toutes les générations. Le gouvernement veille à construire des logements, à renforcer les soins de santé de publics, à rendre la vie plus abordable et à faire croître l'économie de telle manière que tous peuvent en profiter. Tout cela, pour veiller à ce que toutes les générations aient une juste chance de mener une bonne vie dans la classe moyenne.

Citations

« Les jeunes familles qui n'ont pas encore accès à des places en services de garde abordables paient autant en frais de garde non réglementés qu'en loyer ou en hypothèque. C'est injuste pour les parents de la génération d'aujourd'hui, surtout les millénariaux et la génération Z, qui ont besoin du soulagement que représentent des services de garde à 10 $ par jour et qui le méritent. Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour créer davantage de places à l'échelle du pays, afin que plus de familles aient accès à des services de garde abordables et puissent économiser des milliers de dollars chaque année. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Toutes les familles devraient avoir accès à des services d'apprentissage et de garde de grande qualité et inclusifs. Davantage de places dans de tels services, cela signifie que plus d'enfants pourront en bénéficier. Cela soulagera encore plus de parents, qui auront enfin accès à des services abordables. Le gouvernement du Canada demeure résolu à collaborer avec le gouvernement de la Colombie-Britannique afin que les enfants canadiens aient le meilleur départ possible dans la vie. Le Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants aidera les fournisseurs de services d'apprentissage et de garde d'enfants en Colombie-Britannique afin qu'ils continuent d'offrir des services de grande qualité, abordables, souples et inclusifs aux communautés où l'accès aux services est limité. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Tous nos enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie et nous travaillons en vue de garantir aux familles l'accès à des services d'apprentissage et de garde d'enfants de grande qualité à l'échelle du pays. Des services à 10 $ par jour changent réellement la donne pour les familles. Cela signifie qu'elles auront davantage les moyens de subvenir à leurs besoins. Cela a également entrainé une participation record des femmes sur le marché du travail. Notre gouvernement demeure résolu à procéder aux investissements nécessaires pour augmenter le nombre de places en services de garde et réduire les délais d'attente des familles. »

- Le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech

« Les familles vivant dans des collectivités où l'accès aux services est limité ont souvent des difficultés à accéder à des services de garde abordables, inclusifs et de qualité, qui de surcroît respectent leur culture. Grâce à cet investissement, nous facilitons encore davantage l'accès aux services de garde et veillons à ce que plus d'enfants aient la chance de vivre un apprentissage enrichissant. Cela rendra la vie plus facile pour les familles, augmentera la participation des gens au marché du travail et réinjectera de l'argent dans les économies locales et provinciales. »

- La ministre d'État pour la Garde d'enfants de la Colombie-Britannique, l'honorable Mitzi Dean

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones.

a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. En plus des financements alloués depuis 2016, y compris ceux en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de près de 40 milliards de dollars au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

À ce jour, huit provinces et territoires offrent des services de garde d'enfants réglementés à 10 dollars ou moins par jour en moyenne, y compris le Québec et le Yukon , qui le faisaient avant la mise en place du système pancanadien. Dans toutes les autres provinces et tous les autres territoires, les frais pour des services de garde réglementés ont été réduits au moins de moitié en moyenne. Les provinces et les territoires sont en voie de réduire les frais pour de tels services à 10 dollars par jour en moyenne d'ici mars 2026. Le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants permet aux familles d'économiser chaque année pour chaque enfant jusqu'à 6 000 $ en Nouvelle-Écosse, 13 700 $ en Alberta , 8 500 $ en Ontario , 6 900 $ en Saskatchewan , 6 600 $ en Colombie-Britannique, 6 300 $ à Terre-Neuve-et- Labrador , 4 170 $ à l'Île-du-Prince-Édouard, 3 600 $ au Nouveau-Brunswick, 2 610 $ au Manitoba , 7 300 $ au Yukon , 9 120 $ aux Territoires du Nord-Ouest, et 14 300 $ au Nunavut .

ou moins par jour en moyenne, y compris le Québec et le , qui le faisaient avant la mise en place du système pancanadien. Dans toutes les autres provinces et tous les autres territoires, les frais pour des services de garde réglementés ont été réduits au moins de moitié en moyenne. Les provinces et les territoires sont en voie de réduire les frais pour de tels services à 10 dollars par jour en moyenne d'ici mars 2026. Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires dans le but de créer 250 000 nouvelles places en services de garde partout au pays d'ici mars 2026, afin d'accroître l'accès à des options de garde d'enfants abordables pour les familles, peu importe où elles habitent. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ce fonds fournit 625 millions de dollars de plus aux provinces et aux territoires pour soutenir les projets d'infrastructure dans les services de garde sans but lucratif dans les communautés ayant un accès limité aux services, comme les régions rurales ou éloignées, les quartiers urbains où les coûts sont élevés et les revenus sont faibles, et les communautés confrontées à des obstacles en matière d'accès, comme les groupes racisés, les Autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants, de même que les parents, les aidants et les enfants en situation de handicap.

collabore avec les provinces et les territoires dans le but de créer 250 000 nouvelles places en services de garde partout au pays d'ici mars 2026, afin d'accroître l'accès à des options de garde d'enfants abordables pour les familles, peu importe où elles habitent. Afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral mettra aussi en œuvre les mesures suivantes : Donner plus d'argent aux familles par l'entremise de l'Allocation canadienne pour enfants afin d'aider à couvrir les coûts liés à l'éducation des enfants et de réellement changer la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7 437 $ par enfant par année, est indexée annuellement pour suivre le coût de la vie et a aidé à sortir près d'un demi-million d'enfants de la pauvreté depuis sa mise en œuvre en 2016. Améliorer l'accès aux soins buccodentaires pour les enfants de moins de 12 ans, grâce à la prestation dentaire canadienne, et bientôt pour les enfants de moins de 18 ans, par l'entremise du Régime canadien de soins dentaires, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin des dents de son enfant et nourrir sa famille. Créer un programme national d'alimentation dans les écoles pour que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie, avec les aliments dont il a besoin pour apprendre et grandir, peu importe les circonstances. Appuyer l'apprentissage parascolaire avec un investissement proposé de 67,5 millions de dollars pour aider toutes les personnes aux études à réaliser leur plein potentiel. L'apprentissage parascolaire et les différentes mesures de soutien que les élèves y trouvent jouent un rôle important dans la réussite de ces derniers à l'école, en particulier les élèves à risque.



Liens connexes

Vers des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour

Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/early-learning-child-care/reports/2017-multilateral-framework.html

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, 819-994-5559, [email protected]