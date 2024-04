Création du programme Commerces écoresponsables : une nouvelle initiative de l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en collaboration avec l'organisme Jour de la Terre Canada

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre 2024, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce annonce la création du programme Commerces écoresponsables. Ce programme a pour but d'accompagner les commerçants du chemin Queen-Mary, particulièrement ceux ayant une offre alimentaire, à réduire leurs matières résiduelles et devenir plus écoresponsables.

Collaboration avec Jour de la Terre Canada

L'Arrondissement s'adjoindra des services de Jour de la Terre Canada (JDLTC), un organisme basé à Montréal qui accompagne les personnes et les organisations souhaitant diminuer leur impact sur l'environnement en posant des actions concrètes. JDLTC établira un diagnostic de la situation actuelle des établissements visés, sensibilisera les commerçants concernés aux enjeux entourant la réduction des déchets et aux pratiques écoresponsables et fera l'élaboration et la diffusion d'un guide pratique de réduction de déchet ou de commerce écoresponsable.

Un changement d'habitudes toujours en cours d'intégration

Depuis 2021, la collecte des résidus alimentaires a progressivement été déployée auprès des institutions, commerces et industries du territoire. C'est au printemps 2023 qu'elle a été implantée dans le secteur visé par le programme (Queen-Mary, entre la rue Lemieux et l'avenue Clanranald), l'une des deux collectes de déchets a été remplacée par une collecte des résidus alimentaires. Malgré cette troisième année de déploiement de la collecte de résidus alimentaires sur le territoire de CDN-NDG, le taux de détournement (quantité de déchets qui devrait être revalorisée, éviter l'enfouissement) pour l'arrondissement dans son ensemble était à 36 % en 2023.

L'initiative Commerces écoresponsables s'inscrit dans différents plans d'action adoptés par l'arrondissement (Plan stratégique 2023-2023) et par la Ville (Montréal 2030), ainsi que dans le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (Montréal, Zéro Déchet, 2020-2025). Ce dernier a un objectif ambitieux : un taux de détournement de de 70 % d'ici 2025 et de 85 % en 2030.

Rappelons que depuis mars 2023, le Règlement interdisant la distribution de certains articles de plastique à usage unique dans les commerces alimentaires et restaurants de Montréal est entré en vigueur.

« Le programme Commerces écoresponsables est à l'intersection de plusieurs priorités de notre administration : la propreté et la vitalité de nos artères commerciales et la réduction des déchets. C'est pourquoi nous sommes très heureux de collaborer avec l'organisme Jour de la Terre Canada dans la réalisation de ce programme, afin d'accompagner les commerçantes et commerçants du chemin Queen-Mary dans la réduction de leurs matières résiduelles. Une fois qu'il sera bien établi sur Queen-Mary, ce programme pourra devenir un modèle pour l'écoresponsabilité des commerces sur les autres artères commerciales de CDN-NDG. » commente Gracia Kasoki Katawha, mairesse de l'arrondissement.

