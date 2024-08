VANCOUVER, BC, le 8 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel d'améliorer l'accès à des services de garde d'enfants de qualité, abordables et inclusifs pour répondre aux besoins des enfants et des familles dans l'ensemble du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place un système d'éducation préscolaire et de garde d'enfants à l'échelle du Canada afin que toutes les familles aient accès à des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité, quel que soit l'endroit où elles vivent.

Aujourd'hui, la ministre des Sports et de l'Activité physique, l'honorable Carla Qualtrough, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, en compagnie de la ministre d'État chargée des Services de garde d'enfants de la Colombie-Britannique, l'honorable Mitzi Dean, ont annoncé la création de près de 600 nouvelles places en services de garde en Colombie‑Britannique. Les nouvelles places seront offertes à : la Première Nation Esk'etemc, la Première Nation Homalco, G̱aw Tlagée, Kelowna, Langford, Metchosin, Peachland, Pemberton et West Vancouver.

Plus de 74,6 millions de dollars ont été versés aux Premières Nations, aux administrations locales, aux écoles et aux organismes sans but lucratif pour créer ces nouvelles places en garderie. Ces nouvelles places sont possibles grâce aux mesures suivantes :

le Fonds ChildCareBC New Spaces, qui est soutenu conjointement par des investissements provinciaux et des fonds fédéraux dans le cadre de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026; le nouveau Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants doté de 625 millions de dollars, desquels 69,9 millions de dollars sur quatre ans seront versés à la Colombie‑Britannique, dont 47,3 millions de dollars pour les trois premières années, en vue de créer des places en garderie plus inclusives dans toute la province. En 2024-2025, ces nouvelles places en Colombie‑Britannique soutiendront les communautés dans les régions rurales et éloignées, augmenteront l'accès aux services de garde d'enfants dirigés par des Autochtones et aux places dans des établissements francophones pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire.



Depuis 2018, les programmes de création accélérée de places de ChildCareBC ont contribué à financer la création de plus de 39 000 nouvelles places en garderie agréées en Colombie-Britannique. Plus de 11 600 d'entre elles sont financées conjointement par des investissements provinciaux et fédéraux faits dans le cadre de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026.

À l'échelle du pays, plus de 750 000 enfants bénéficient déjà de services de garde de grande qualité et abordables, et certaines familles économisent jusqu'à 14 300 $ par année, par enfant. Plus de 100 000 nouvelles places à coût abordable dans l'ensemble du Canada ont été annoncées en collaboration avec les provinces et les territoires. Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre l'objectif consistant à créer 250 000 nouvelles places d'ici mars 2026.

La mise en place d'un système pancanadien d'éducation préscolaire et de garde d'enfants qui fonctionne pour les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en soutenant une main-d'œuvre solide et en faisant croître l'économie.

« Ces nouvelles places changeront la donne pour les familles de la Colombie-Britannique, en leur offrant la flexibilité et le soutien dont elles ont besoin, tout en garantissant aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Nous poursuivons nos efforts afin de créer plus de places et éliminer les listes d'attente et d'offrir aux enfants des services de garde de grande qualité et abordables dans leur communauté. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Nous avons réduit de moitié les frais de garde d'enfants, mais nous avons aussi besoin de plus de places. Avec nos partenaires provinciaux, nous créons 30 000 nouvelles places au tour de la province, y inclut dans les communautés rurales et autochtones. L'annonce d'aujourd'hui est une étape vers un avenir meilleur pour les familles de la Colombie-Britannique. »

- La ministre des Sports et de l'Activité physique et députée fédérale de Delta, l'honorable Carla Qualtrough

« Grâce au plan de notre gouvernement avec ChildCareBC, des centaines de familles supplémentaires pourront accéder aux services de garde d'enfants dont elles ont besoin, à proximité de leur domicile. Nous savons que l'accès à des places en garderie sécuritaire permet de soutenir les familles et de renforcer les communautés. Grâce à ces investissements, davantage de familles pourront saisir des occasions et offrir aux enfants de bonnes possibilités d'apprentissage. »

- La ministre d'État chargée des Services de garde d'enfants de la Colombie-Britannique, l'honorable Mitzi Dean

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 30 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones.

a fait un investissement transformateur de plus de 30 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 40 milliards de dollars sur cinq ans et visent à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires dans le but de créer 250 000 nouvelles places en services de garde partout au pays d'ici mars 2026 pour accroître l'accès à des options de garde d'enfants abordables pour les familles, peu importe où elles habitent. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants . Ce fonds fournit 625 millions de dollars de plus aux provinces et aux territoires pour soutenir les projets d'infrastructure pour les places en services de garde sans but lucratif dans les communautés ayant un accès limité aux services, comme les régions rurales ou éloignées, les quartiers urbains où les coûts sont élevés et les revenus sont faibles, et les communautés se heurtant à des obstacles en matière d'accès, comme les groupes racisés, les Autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants, de même que les parents, les aidants et les enfants en situation de handicap. Pour accélérer les progrès, dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé la création d'un nouveau programme de prêts pour l'expansion des services de garde, doté de 1 milliard de dollars, afin d'aider les fournisseurs de services de garde publics et sans but lucratif à créer plus de places en garderie et à rénover leurs installations existantes.

, le gouvernement du collabore avec les provinces et les territoires dans le but de créer 250 000 nouvelles places en services de garde partout au pays d'ici mars 2026 pour accroître l'accès à des options de garde d'enfants abordables pour les familles, peu importe où elles habitent.

