SURREY, BC , le 13 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a nui grandement à l'économie canadienne, et elle a eu un effet marqué sur de nombreux secteurs et de nombreux Canadiens. Afin de répondre à cette situation, le gouvernement du Canada dispose d'un vaste plan pour prêter main forte aux secteurs durement touchés, aider les entreprises à s'adapter et à prospérer, et aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver des emplois intéressants et de qualité à mesure que notre économie se rétablit.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un financement de 7,5 millions de dollars à la Fondation Rick Hansen pour la réalisation d'un projet dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives sectorielles (PAIS). Ces fonds permettront à la fondation de créer une nouvelle profession réglementée : les professionnels de l'accessibilité. La création de cette profession aidera à accroître l'expertise et l'information dans le domaine de la construction d'espaces faciles d'accès, de manière à inclure toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités.

Ce projet fait partie intégrante de l'investissement maximal de 36 millions de dollars que le gouvernement du Canada consacrera à la création de possibilités d'emploi et de développement de carrière pour les personnes handicapées dans le cadre du PAIS. Ces fonds appuieront des projets qui contribueront à éliminer les obstacles, à améliorer les ressources des employeurs et à offrir des outils de formation aux Canadiens en situation de handicap. Il aidera les employeurs et les intervenants de l'industrie à élaborer des stratégies pour attirer et maintenir en poste des travailleurs qualifiés, et à renforcer les capacités grâce à des investissements dans la formation et les outils de ressources humaines.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet démesuré sur les personnes en situation de handicap, qui ont toujours rencontré d'importants obstacles à l'emploi. Les projets annoncés aujourd'hui contribueront à éliminer ces obstacles, à stimuler la croissance des secteurs de services aux personnes en situation de handicap, à favoriser une participation plus inclusive au marché du travail et à soutenir la stratégie d'emploi du gouvernement pour ces personnes.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé qu'il consacrerait 1,78 milliard de dollars sur trois ans à plusieurs nouvelles initiatives visant à soutenir le développement des compétences et la formation des travailleurs, et à inciter les employeurs à les embaucher et à les maintenir en poste. En particulier, 960 millions de dollars ont été alloués au nouveau Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre. Ces fonds permettront aux Canadiens de suivre la formation dont ils ont besoin pour trouver bons emplois dans des secteurs tels que ceux de l'économie verte et la santé, et ceux durement touchés par la pandémie, où les employeurs recherchent des travailleurs qualifiés. Le Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'œuvre tirera parti des réalisations du PAIS en soutenant un éventail plus large d'activités axées sur le secteur, notamment la formation et le perfectionnement des travailleurs et la mise au point de solutions aux problèmes de main-d'œuvre des employeurs.

De plus, dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement s'est engagé à élaborer le premier Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprendra :

une prestation canadienne pour personnes en situation de handicap;

une stratégie d'emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap;

un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux prestations et aux programmes fédéraux destinés aux personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à entreprendre des consultations qui contribueront directement à la conception de la nouvelle prestation pour personnes en situation de handicap, y compris la consultation des provinces et des territoires, qui jouent un rôle central dans le soutien apporté à de nombreux Canadiens en situation de handicap. L'enquête de participation publique portant sur le Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap se poursuit jusqu'au 30 septembre 2021. Les Canadiens sont invités à répondre au questionnaire en ligne et à donner leur point de vue, afin d'aider à orienter l'élaboration du Plan.

Ces investissements dans le PAIS permettront de constituer une main-d'œuvre diversifiée et inclusive et aideront les organismes à s'adapter et à prospérer dans un marché du travail qui évolue rapidement. En travaillant en collaboration avec les organismes, les employeurs et les secteurs, le gouvernement du Canada contribuera à doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin, pour qu'ils puissent trouver de bons emplois et soutenir une reprise économique forte et inclusive.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires sectoriels pour répondre aux besoins en main‑d'œuvre d'un secteur en pleine croissance, celui des services et de l'expertise en matière d'incapacité, et pour améliorer les ressources des employeurs et offrir aux personnes en situation de handicap une formation qui les aidera à obtenir de bons emplois bien rémunérés. Grâce à ces projets, nous aiderons des organismes clés qui sont à l'avant-garde de l'élaboration des outils et des mesures de soutien nécessaires à la création d'une main‑d'œuvre qualifiée et diversifiée pour soutenir notre reprise économique. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Je remercie le gouvernement du Canada du fond du cœur pour son engagement à faciliter, à l'échelle du pays, la création de la profession durable et réglementée de professionnels de l'accessibilité. Les Canadiens en situation de handicap devraient être capables de participer à tous les aspects de la vie et d'avoir un accès équitable aux lieux dans lesquels nous vivons, travaillons, apprenons et jouons. Ces fonds équiperont les employeurs dans plusieurs secteurs du Canada avec le savoir primordial qui nous permettra d'accroître l'accessibilité et d'édifier la nation inclusive à laquelle nous aspirons tous. »

- Rick Hansen, fondateur, Fondation Rick Hansen

Les faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué au moyen d'un appel à propositions ouvert qui a été lancé le 22 janvier 2021 et est resté ouvert pendant six semaines.

est resté ouvert pendant six semaines. Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, le taux d'emploi du principal groupe d'adultes en âge de travailler (de 25 à 64 ans) ayant une incapacité est de 59 % en moyenne, contre un taux d'emploi de 80 % pour les personnes qui n'ont pas d'incapacité. De plus, 3,7 millions (20 %) d'adultes en âge de travailler ont une ou plusieurs formes d'incapacité.

Près de 850 000 (21 %) Canadiens en situation de handicap et en âge de travailler vivent dans la pauvreté, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017. Les personnes ayant une incapacité grave (26 %) et très grave (31 %) sont particulièrement vulnérables et connaissent un taux de pauvreté élevé, près de trois fois supérieur à celui des personnes sans incapacité (11 %).

Liens connexes

Programme d'appui aux initiatives sectorielles

Le budget de 2021 - Création d'emplois

Engagement sur le plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap

Document d'information

Liste des projets retenus

Abilities to Work Employment Support

Titre du projet : Employability Health Support Services Project

Ville : Mississauga (Ont.)

Montant du financement : 2 815 437 $

Association canadienne pour l'emploi soutenu

Titre du projet : CASE Innovations Lab Initiative

Ville : Halifax (N.-É.)

Montant du financement : 7 431 306 $

Société culturelle canadienne des sourds, inc.

Titre du projet : Building Capacity for Sign Languages Employment

Ville : Toronto (Ont.)

Montant du financement : 2 801 950 $

Institut national canadien pour les aveugles

Titre du projet : Apprenticeship Training for New Guide Dog Trainers and Guide Dog Mobility Instructors

Ville : Toronto (Ont.)

Montant du financement : 2 606 490 $

Disabled Workers Foundation of Canada (Institut national de recherche et de gestion de l'incapacité au travail)

Titre du projet : Towards Excellence in Return to Work/Disability Management Professionalization

Ville : Port Alberni (C.‑B.)

Montant du financement : 2 681 250 $

Gateway Association for Community Living

Titre du projet : GEDI-Hub (Gateway to Equity, Diversity and Inclusion Hub)

Ville : Edmonton (Alb.)

Montant du financement : 4 045 448 $

Playing and Learning Together

Titre du projet : PLT Training Institute

Ville : Halifax (N.-É.)

Montant du financement : 140 000 $

Realwheels Society

Titre du projet : Customized Actor Training for Persons with Disabilities

Ville : Vancouver (C.‑B.)

Montant du financement : 212 800 $

Fondation Rick Hansen

Titre du projet : Building National Capacity for Accessibility Training and Credentials

Ville : Richmond (C.‑B.)

Montant du financement : 7 500 000 $

Conseil canadien de la réadaptation et du travail

Titre du projet : Accessibility FIRST West Coast

Ville : Toronto (Ont.)

Montant du financement : 5 808 397 $

