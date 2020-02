Création d'emplois à Mirabel : Lauak Canada met en place un centre d'excellence en aérospatiale

L'entreprise pourra compter sur un appui de 3 M$ du gouvernement du Canada pour réaliser son projet

Lauak Canada, une filiale de l'entreprise familiale française Lauak, est spécialisée dans la fabrication de tubes servant au transport de carburant, d'eau, d'air et de liquides alimentant les différents systèmes des avions. L'entreprise prévoit investir massivement dans son usine de Mirabel. Elle en fera un centre d'excellence de l'aéronautique à la pointe de la technologie qui sera doté d'un bureau d'étude chargé de développer des produits et procédés innovants.

Plusieurs dizaines d'emplois seront créés à Mirabel dans le cadre de la mise en œuvre du centre d'excellence.

Innover pour assurer sa croissance

Pour réaliser son projet, Lauak Canada prévoit agrandir son usine et acquérir de l'équipement numérique incorporant le 4.0. Le centre d'excellence de Lauak Canada permettra au groupe d'accroître son positionnement en Amérique du Nord. En effet, le centre de Mirabel sera responsable de la recherche et du développement (R-D) et de l'amélioration des procédés.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce aujourd'hui un appui financier de 3 millions de dollars du gouvernement du Canada qui permettra à l'entreprise d'acquérir des équipements pour son centre d'excellence.

Former les nouveaux employés

Consciente des défis reliés au recrutement d'une main-d'œuvre spécialisée, Lauak Canada compte offrir un programme de formation à l'interne qui permettra d'accueillir plusieurs nouveaux employés. Plus de 20 emplois ont déjà été créés depuis la reprise de l'usine en septembre 2018.

Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les PME et les régions du Québec vers l'économie de demain. L'industrie de l'aérospatiale joue un rôle économique clé au Québec et au Canada. En aidant Lauak Canada à se positionner en Amérique du Nord, DEC favorise la création d'emplois ici, au Québec.

« Nous travaillons avec les PME et leurs employés afin de créer de la richesse, ici, au Canada. En aidant les entreprises à s'outiller, nous leur permettons de croître tout en étant compétitives afin qu'elles créent des emplois de bonne qualité. Grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada, Lauak Canada peut mettre sur pied son centre d'excellence qui contribuera à consolider la grappe aérospatiale du Grand Montréal. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Notre implantation au Canada représente une étape majeure dans le développement de notre groupe. Après 18 mois de présence à Mirabel, nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir fait ce choix. Le personnel est motivé et compétent, l'environnement de travail est très favorable et les institutions régionales et fédérales ont été en soutien dès le premier jour. Le Québec est un point d'ancrage idéal pour conquérir de nouveaux marchés et développer notre activité en Amérique du Nord. »

Mikel Charritton, co-gérant du Groupe Lauak

Cette contribution remboursable a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC . Elle permettra à Lauak Canada de fabriquer de nouvelles pièces complexes, complémentaires à la gamme actuelle, qui offriront des solutions complètes aux grands donneurs d'ordres.

. Elle permettra à Lauak Canada de fabriquer de nouvelles pièces complexes, complémentaires à la gamme actuelle, qui offriront des solutions complètes aux grands donneurs d'ordres. Le centre développera également les nouveaux processus de fabrication requis pour ces nouvelles pièces et pour l'utilisation de matériaux plus performants.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

