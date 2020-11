COVID-19 : Le gouvernement du Canada renouvelle son soutien aux entrepreneurs québécois et leurs employés

Le gouvernement du Canada offre un soutien financier de 23,3 millions de dollars au Réseau des SADC et CAE pour continuer d'aider les PME touchées par les impacts économiques de la crise sanitaire.

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020

La crise de la COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur l'ensemble de la société et les derniers mois ont été cruciaux à bien des égards pour les entreprises partout au pays. Conscient des impacts économiques de ces bouleversements sur leurs activités quotidiennes et sur leur capacité à préserver les emplois, le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir. À la suite de l'annonce du 2 octobre dernier, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 23,3 millions de dollars accordée aux SADC et CAE dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR). Cet appui permettra aux entreprises d'avoir les moyens de passer à travers cette crise et d'être prêtes à rebondir lors de la relance économique.

À l'occasion de cette annonce, plusieurs députés et ministres participeront à des rencontres aux quatre coins du Québec avec les SADC et les CAE ainsi qu'avec des entrepreneurs afin de mettre en lumière les retombées du FARR.

Le gouvernement du Canada salue la résilience dont font preuve les entreprises depuis le début de la crise. Les entreprises de proximité, qui sont soutenues par le Réseau des SADC et des CAE, joueront un rôle clé dans le cadre de la relance économique; elles créent des emplois de qualité en plus de bonifier le tissu économique régional. Cet appui permettra aux SADC et aux CAE d'offrir aux entreprises des prêts à des conditions avantageuses pour les fonds de roulement et de l'aide-conseil spécialisée, en plus de financer des projets de développement économique local. De plus, les remboursements des prêts faits par les PME seront capitalisés dans un fonds d'investissement géré par Capital Réseau. Ce fonds permettrait aux SADC et CAE d'obtenir des liquidités pour continuer à répondre aux besoins des entreprises dans leurs collectivités.

Pour assurer le développement économique durable des communautés, alors que la deuxième vague sévit, il faut continuer de soutenir les entreprises partout au Québec. Les régions comptent des milliers de commerçants et d'entrepreneurs aux idées novatrices qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de leurs collectivités. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec eux pour reconstruire une économie plus forte.

Pour connaître le détail des appuis accordés aux 67 SADC et CAE de la province, consultez le document d'information connexe.

Citations

« Le gouvernement du Canada veut aider les petites entreprises de partout au Québec à s'outiller pour qu'elles puissent rebondir avec vigueur après la crise économique. Grâce à cette aide financière, les SADC et les CAE pourront maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux commerçants de leur région. Ceux-ci créent et maintiennent des emplois de qualité et le gouvernement s'engage à les accompagner. Nous avons été là durant la première vague de la pandémie avec des mesures concrètes et nous serons là pour les aider au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Les PME fournissent de bons emplois à des milliers de travailleurs dans toutes les collectivités du Québec. Nous devons continuer de nous assurer qu'elles disposent des ressources nécessaires pour poursuivre leurs activités et surmonter la crise. Ces derniers mois, les SADC et les CAE ont démontré, une fois de plus, leur rôle crucial : leurs services de proximité, leur expertise et leur dynamisme ont permis à des milliers d'entrepreneurs d'être mieux outillés pour la relance économique. Je suis fière que DEC réitère sa confiance envers les SADC et les CAE, qui nous aident à passer à travers ces moments difficiles. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Nous sommes très fiers au Réseau des SADC et CAE du travail accompli par nos membres dans la livraison de la première phase du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR). Les administrateurs et les équipes des SADC et des CAE ont fourni une contribution remarquable auprès des entrepreneurs et des collectivités. Grâce à cet appui supplémentaire de DEC, nous sommes maintenant prêts à poursuivre le travail afin d'aider nos milieux à faire face à cette crise. Mais aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants du soutien que nous démontrent les ministres, les secrétaires parlementaires et les députés du gouvernement par leur présence à de nombreuses rencontres virtuelles partout au Québec. Au nom du Réseau, je tiens à les remercier tous, très sincèrement, et particulièrement, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC. »

Vallier Daigle, président du Réseau des SADC et CAE

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Au Québec, le FARR est mis en œuvre par DEC en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le FARR, qui est administré par les six ADR au Canada . Ce fonds vise à soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 qui ne peuvent pas bénéficier des autres mesures fédérales existantes.

a mis sur pied le FARR, qui est administré par les six ADR au . Ce fonds vise à soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 qui ne peuvent pas bénéficier des autres mesures fédérales existantes. Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte 1 400 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

