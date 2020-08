COVID-19 - La Ville de Montréal maintient sa cote de crédit à AA

« En maintenant la cote de crédit de Montréal à AA- avec mention stable, S&P Global Ratings vient démontrer que notre administration a consenti tous les efforts nécessaires pour affronter la pandémie et remettre l'économie de Montréal sur les rails. La crise a évidemment laissé des traces et notre économie ne se relèvera pas du jour au lendemain, mais le maintien de notre cote de crédit démontre que nous sommes sur la bonne voie et que la relance économique de Montréal est bien amorcée », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

À l'initiative de la mairesse Valérie Plante, la Ville de Montréal s'est dotée d'un comité d'experts économiques afin de préparer un plan de relance économique, qui a été salué par les milieux économiques et qui permettra à la métropole de sortir plus forte de la pandémie. La première phase du plan de relance a été mis en œuvre cet été et une deuxième phase suivra cet automne.

« Nous nous sommes entourés d'experts qui viennent de différents domaines, dont le tourisme, l'hôtellerie, le commerce de détails, les sociétés de développement commercial et les grandes institutions financières, pour bien cerner les besoins et y répondre. Le comité s'est d'ailleurs rencontré mercredi, et je confirme que tous sont motivés à travailler à la relance de cette métropole que nous aimons tant, en portant une attention particulière au centre-ville. Notre vision est claire et nous y travaillons quotidiennement avec l'ensemble de nos partenaires. Nous comptons maintenant sur l'aide des gouvernements supérieurs pour appuyer la relance de la métropole du Québec », a affirmé la mairesse Valérie Plante.

La Ville de Montréal continuera par ailleurs de mettre en oeuvre son plan rigoureux de gestion des investissements, qui respecte l'équilibre entre le rattrapage nécessaire pour le maintien des actifs et la capacité de payer de la population montréalaise.

