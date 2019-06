Coûts liés à l'éducation des enfants : Près de 51 000 dollars de plus pour aider la classe moyenne canadienne grâce aux changements apportés par le gouvernement

GATINEAU, QC, le 16 juin 2019 /CNW/ - Une priorité absolue du gouvernement du Canada est d'appuyer les nouveaux parents et les jeunes familles. C'est pourquoi, en 2016, le gouvernement a lancé l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) dans le but d'aider les familles à assumer les frais élevés liés à l'éducation de leurs enfants et instauré en 2018 la prestation parentale partagée d'assurance‑emploi.

Lancée il y a trois ans, l'ACE a été bonifiée en juillet 2018 pour suivre le coût de la vie. Ce changement est entré en vigueur deux ans plus tôt que prévu et grâce à celui-ci, les parents disposent d'encore plus d'argent chaque mois pour subvenir aux besoins de leurs enfants. L'ACE - destinée aux familles de la classe moyenne et aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie - est simple, non imposable et verse plus d'argent à 9 familles sur 10. À compter du 20 juillet 2019, l'ACE sera encore bonifiée pour tenir compte du coût de la vie. C'est ainsi que pour l'année de prestations 2019‑2020, l'allocation maximale passera à 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et à 5 602 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Depuis le 17 mars 2019, les nouveaux parents sont admissibles à des semaines supplémentaires de prestations parentales pour favoriser une répartition égalitaire des responsabilités familiales et professionnelles. La nouvelle prestation est offerte aux parents, y compris les parents adoptifs ou de même sexe, d'un enfant né ou placé aux fins d'adoption le 17 mars 2019 ou après cette date, pourvu qu'ils soient admissibles aux prestations parentales de l'assurance-emploi et qu'ils se les partagent. Lorsque les parents conviennent de partager les prestations, ils reçoivent selon le cas :

cinq semaines supplémentaires de prestations parentales standards;

huit semaines supplémentaires de prestations prolongées.

Des modifications correspondantes ont été apportées au Code canadien du travail pour faire en sorte que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale aient le droit de prendre congé pendant qu'ils reçoivent la prestation parentale partagée sans crainte de perdre leur emploi.

Ensemble, ces mesures signifient qu'un enfant né aujourd'hui recevra, en 18 ans, 49 157 $ de plus qu'avant la création de l'ACE, et ce, basé sur un revenu familial annuel de 50 000 $. Cette même famille pourra également recevoir 1 547 $ de plus grâce aux 5 semaines supplémentaires de prestations d'assurance‑emploi. Grâce à ces changements, un enfant né en 2019 recevra près de 51 000 $.

« Nous sommes déterminés à aider les familles de la classe moyenne, qui travaillent fort, à garder plus d'argent dans leur portefeuille pour payer des choses comme des aliments sains, des camps d'été et des fournitures scolaires. Ensemble, l'Allocation canadienne pour enfants et la prestation parentale partagée donneront aux parents qui attendent un enfant près de 51 000 dollars de plus qu'avec le système précédent, de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

À l'échelle du Canada , 23,7 milliards de dollars versés en paiements de l'ACE viennent en aide à près de 3,7 millions de Canadiens et à leur famille.

L'ACE a eu des répercussions positives sur le revenu des familles, et elle a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants. En 2017, on comptait 278 000 enfants de moins qui vivaient dans la pauvreté par rapport à 2015.

L'Allocation canadienne pour enfants et de nouvelles initiatives comme l'Allocation canadienne pour les travailleurs et l'Allocation canadienne pour le logement continueront d'aider la classe moyenne et de faire croître l'économie en mettant de l'argent dans les poches des Canadiens.

Le Fonds monétaire international, la Banque du Canada et d'autres experts ont reconnu que l'ACE joue un rôle essentiel pour renforcer la classe moyenne du Canada .

et d'autres experts ont reconnu que l'ACE joue un rôle essentiel pour renforcer la classe moyenne du . Exemples des nouveaux taux d'indexation de l'année de prestations 2019‑2020 :

Une famille monoparentale ayant un enfant de moins de 6 ans et gagnant 25 000 $ bénéficiera d'un montant additionnel de 143 $ pour la prochaine année de prestations. Cela représente un nouveau montant annuel de 6 639 $.



Une famille biparentale ayant deux enfants de 4 et de 9 ans et gagnant 55 000 $ recevra 354 $ de plus pour la prochaine année de prestations. Cela représente un nouveau montant annuel de 9 017 $.



Une famille biparentale ayant deux enfants de moins de 6 ans et gagnant 90 000 $ bénéficiera d'un montant additionnel de 263 $ pour la prochaine année de prestations. Cela représente un nouveau montant annuel de 7 090 $.

Jusqu'à 97 000 familles canadiennes devraient demander la prestation parentale partagée de l'assurance‑emploi chaque année.

En 2016-2017, les femmes ont présenté 85 % de toutes les demandes de prestations parentales, ce qui démontre que les obligations en matière de garde d'enfants continuent de peser lourdement sur les mères.

En 2017, en grande partie grâce au Régime québécois d'assurance parentale, 81 % des conjoints ou partenaires des nouvelles mères au Québec ont demandé ou prévoyaient demander des prestations parentales, comparativement à seulement 12 % dans le reste du Canada .

