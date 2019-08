Courges et cie pourra poursuivre son expansion

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 250 000 $ à l'entreprise de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Courges et cie (9129-7051 Québec inc.) est une ferme urbaine novatrice proposant découverte, autocueillette et dégustation de cucurbitacées. Pour assurer sa croissance, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 270 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra poursuivre son expansion en introduisant sur le marché une gamme de produits novateurs reliés à la transformation de la courge.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Courges et cie d'agrandir son bâtiment et d'acquérir des équipements à contrôle numérique destinés à la deuxième transformation alimentaire, notamment un four industriel, une cellule de refroidissement et une chambre froide.

Située à Gatineau, la ferme urbaine Courges et cie, offre à ses visiteurs une expérience unique alliant la découverte de plus de 150 variétés de courges et de citrouilles, l'autocueillette de cucurbitacées et la dégustation de produits transformés. Cette entreprise agrotouristique innovante mise sur l'automatisation de divers processus de première transformation pour améliorer sa productivité. Elle innove également par la variété des produits de la courge qu'elle propose aux consommateurs.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« La vitalité d'une économie s'appuie d'abord et avant tout sur la détermination et l'audace des hommes et des femmes d'affaires qui décident d'aborder leur quotidien autrement, de revoir leurs façons de faire. Le projet novateur de Courges et cie propulsera l'entreprise gatinoise, et c'est l'économie de tout l'Outaouais qui s'en trouvera stimulée, notamment par la création de sept emplois. Je suis fier que le gouvernement du Canada soutienne les entrepreneurs d'ici dans leurs projets de développement de nouveaux produits, contribuant à consolider leur position dans leur industrie et sur les marchés qu'ils investissent. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Courges et cie annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce au projet innovant de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur DEC comme partenaire dans notre croissance. Grâce à la participation de DEC, nous allons pouvoir étendre nos efforts en commercialisation afin de mettre en marché nos produits novateurs issus de la courge et les faire connaître aux consommateurs du Québec et de l'Ontario. »

Philippe Thompson, président, Courges et cie

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Courges et cie sur Facebook et Twitter

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca