Le gouvernement du Canada appuie la diffusion artistique dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick

EDMUNDSTON, NB, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit à l'importance des institutions culturelles et à la place qu'elles occupent dans la vie des Canadiens et Canadiennes. Les arts et la culture sont au cœur de notre identité, et les expériences vécues dans des salles de spectacles et lieux de création sont des moments inoubliables pour les artistes et leur public.

Aujourd'hui, René Arseneault, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique et Langues officielles) et député de Madawaska-Restigouche, a annoncé l'octroi de 249 000 dollars au Centre des arts La petite église d'Edmundston. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Les fonds octroyés permettront d'améliorer trois espaces de performances gérés par le Centre des arts La petite église. Des équipements de sonorisation et d'éclairage seront installés à la Salle Léo-Poulin et au Centre des arts La petite église. Puis, le dôme extérieur à la Place de l'Hôtel-de-Ville sera rénové et modernisé afin de continuer à offrir des représentations respectant les normes de distanciation physique.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Citations

« Les arts et la culture font partie intégrante de qui nous sommes en tant que Canadiens et Canadiennes. Les spectacles et activités culturelles nous permettent de voyager et de rêver, peu importe où nous sommes. Notre gouvernement sait que la dernière année a été difficile entre autres pour les artistes, les créateurs et les diffuseurs canadiens. C'est pourquoi je suis fier qu'il appuie des organismes comme le Centre des arts La petite église qui nous font vivre des moments magiques, en famille ou entre amis. Les fonds octroyés permettront aux gens du Madawaska de bénéficier d'espaces culturels adaptés aux besoins d'aujourd'hui. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement saisit l'importance des arts et de la culture au sein d'une communauté ainsi que des retombées économiques liées à ces secteurs. Le Madawaska est un endroit riche en culture et rempli d'artistes, d'artisans et de créateurs. Ces fonds aideront le Centre des arts La petite église à continuer de présenter aux gens d'Edmundston et des environs des expériences inoubliables tout en stimulant l'économie de la région. »

- René Arseneault, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique et Langues officielles) et député de Madawaska - Restigouche

« Le Centre des arts La petite église d'Edmundston est fier de lancer ce projet qui fournira des espaces adéquats pour la tenue d'événements artistiques professionnels de qualité et diversifiés. De plus, ces fonds assureront le développement et la rétention des artistes de la région, ainsi que des professionnels techniques de l'industrie du spectacle, en leur donnant accès à des lieux de diffusion professionnels et des équipements de qualité. »

- Christine Lavoie, directrice, Centre des arts La petite église d'Edmundston

Les faits en bref

Le Centre des arts La petite église d'Edmundston est un organisme sans but lucratif responsable pour la grande majorité de la programmation professionnelle à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Le centre est considéré comme le diffuseur le plus important dans le Nord-Ouest de la province.

L'organisme a une entente avec la Ville d'Edmundston, le Conseil d'éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest et le ministère de l'Éducation pour gérer la programmation de la Salle Léo-Poulin, un auditorium de 750 places situé à l'intérieur de la polyvalente Cité des jeunes A.-M.-Sormany.

L'organisme a également une entente depuis 2014 avec la Ville d'Edmundston pour gérer la programmation de plusieurs espaces culturels incluant le Centre des arts La petite église, un espace dédié à la création et à la diffusion des arts doté d'une salle de spectacle de 100 places, ainsi que le dôme extérieur de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

SOURCE Patrimoine canadien

