La nouvelle œuvre d'art commémorative sera érigée aux abords de la promenade Sussex, à Ottawa

OTTAWA, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a donné le coup d'envoi de la première phase d'un concours de design national pour élaborer une œuvre d'art visant à rendre hommage aux Canadiens et Canadiennes morts ou gravement blessés pendant qu'ils travaillaient dans une mission diplomatique du Canada à l'étranger, y compris dans les domaines du commerce et du développement. L'œuvre témoignera aussi de l'engagement et des sacrifices de ces personnes et de leur famille qui ont été au service du Canada à l'étranger.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, invitent les équipes d'artistes professionnels, d'architectes, d'architectes paysagistes et d'autres professionnels du design urbain à présenter leurs titres de compétences et des exemples de leurs réalisations antérieures dans le cadre d'une demande de qualification, qui se clôturera le 16 décembre 2020.

L'œuvre d'art sera érigée au 111, promenade Sussex, à Ottawa, sur les terrains d'un édifice à bureaux occupé par Affaires mondiales Canada. Il se trouve sur l'île Verte, à l'endroit où la rivière Rideau se jette dans la rivière des Outaouais.

« Je suis heureux de voir cet important projet aller de l'avant. Cet espace de recueillement rendra hommage aux personnes représentant le Canada à l'étranger qui sont mortes ou ont été blessées dans l'exercice de leurs fonctions. Familles et amis pourront honorer leur mémoire. J'invite nos talentueux créateurs à imaginer comment ils pourraient s'y prendre pour leur rendre un hommage bien senti de la part de tous les Canadiens. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

« Accessible au public, le monument sera un lieu pour se recueillir et se rappeler les nombreux sacrifices consentis par les personnes qui ont rempli différentes missions pour le Canada, ainsi que le soutien apporté par leurs amis et familles, ici, au pays. Le concours de design est une excellente occasion pour les artistes, les architectes et les designers du Canada et d'ailleurs de contribuer à un projet qui honorera les familles des personnes ayant souffert de traumatismes pendant une mission à l'étranger, et qui sera un gage de la gratitude de la population canadienne. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

La première phase du concours de design consistera à évaluer les qualifications des dossiers reçus et à retenir au plus quatre équipes pour la phase de demande de propositions. Ces finalistes seront alors invités à élaborer leurs concepts de design.

La phase de demande de propositions débutera en 2021.

Les familles des personnes qui sont mortes ou qui ont été blessées pendant qu'elles travaillaient à l'étranger, les employés d'Affaires mondiales Canada ainsi que le public seront invités à un visionnement public des concepts présentés par les finalistes avant que le design soit choisi.

Le projet devrait s'achever en 2024.

Demande de qualification

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-20-00926505

Projets en cours : Œuvre d'art commémorative d'Affaires mondiales Canada

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/art-monuments/projets-cours.html

