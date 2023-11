MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté et émotions que la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), madame Gracia Kasoki Katahwa conviait hier soir le président de la société d'histoire de Côte-des-Neiges, Jonathan Buisson, le directeur général du Salon du livre, Olivier Gougeon, et d'autres membres de la communauté de Côte-des-Neiges, pour marquer la célébration du 325e anniversaire de Côte-des-Neiges. À cette occasion, de nombreux partenaires institutionnels et communautaires ont été invités à la maison de la culture de Côte-des-Neiges pour souligner ce moment spécial dans l'histoire du quartier. L'événement était animé par l'humoriste Eddy King.

En s'appuyant sur son riche passé, Côte-des-Neiges incarne une véritable mosaïque de cultures provenant des quatre coins du monde. Indubitable pôle de mobilité, l'arrondissement le plus populeux de Montréal est l'épicentre des plus grandes institutions d'enseignement et de santé de la ville.

« Au fil des siècles, notre quartier a connu de nombreuses transformations. De ses racines autochtones à l'arrivée des premiers colons français, de l'essor industriel jusqu'aux vagues d'immigration qui ont enrichi notre communauté, chaque étape de notre histoire a contribué à forger l'identité de Côte-des-Neiges. Aujourd'hui plus que jamais, Côte-des-Neiges est un quartier en constante ébullition qui brille par sa diversité. Notre quartier est depuis toujours une terre d'accueil pour plusieurs. En ce jour, nous célébrons le riche passé de Côte-des-Neiges, mais nous avons aussi le regard tourné vers l'avenir. Un avenir qui fera de Côte-des-Neiges un endroit plus vibrant, plus vert et plus inclusif », a exprimé Madame Gracia Kasoki Katahwa.

« Depuis sa fondation, il y a 325 ans, Côte-des-Neiges a évolué et a grandi tout en gardant son charme unique. Côte-des-Neiges est aujourd'hui le reflet de notre métropole : un joyeux mélange de cultures, de langues et d'origines où la diversité et l'inclusion sont une force. En tant que mairesse de Montréal, je suis engagée à soutenir le quartier dans ses initiatives qui favorisent l'inclusion, la qualité de vie et le bien-être de notre communauté pour les générations d'aujourd'hui et celles de demain », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En tant que conseillère du district de Côte-des-Neiges et en tant que résidente de longue date du quartier, je suis émue de célébrer aujourd'hui le 325e anniversaire de Côte-des-Neiges. La richesse de notre quartier réside dans sa diversité, sa solidarité et son histoire qui s'entremêlent harmonieusement depuis 325 ans. Côte-des-Neiges est un véritable symbole du vivre-ensemble montréalais. Ensemble, continuons de bâtir un quartier où chaque voix compte, où chaque culture est célébrée et où chaque résident·e trouve sa place », ajoutait Magda Popeanu, conseillère de ville du district de Côte-des-Neiges

À l'occasion de ce 325e anniversaire, différentes activités et projets ont été organisés par l'arrondissement et par ses partenaires tout au long de l'année. Côte-des-Neiges sera d'ailleurs à l'honneur lors du prochain Salon du livre de Montréal qui se tiendra du 22 au 26 novembre. L'arrondissement y présentera un kiosque célébrant les créatrices et créateurs qui y ont vécu ou qui s'en sont inspirés, notamment grâce à un espace dédié à l'histoire du quartier. De plus, les résidentes et résidents auront la chance de participer à une rencontre avec l'autrice et dramaturge Marie Louise Bibish Mum­bu, qui habite le quartier, le 18 novembre prochain à la Maison de la culture de Côte-des-Neiges. Cette activité est offerte dans le cadre du volet Salon dans la Ville qui vise entre autres à rendre plus accessibles les activités littéraires.

Finalement, Côte-des-Neiges accueillera, pour la première fois de son histoire, un marché du temps des Fêtes à l'hiver 2023. Fruit d'une collaboration entre l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et La Lutinerie, le marché prendra place au parc Jean-Brillant, au cœur du village historique de Côte-des-Neiges.

