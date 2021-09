Coopérathon - Édition 2021 - Exo, le RTL et la STL lancent un défi aux participants!

MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Exo, le RTL et la STL sont de fiers partenaires de l'édition 2021 du Coopérathon, la plus grande compétition d'innovation ouverte au monde. Pour l'occasion, ils lancent un défi aux participants concernant le transport collectif.

En posant la question suivante, « Comment relancer l'utilisation du transport collectif dans un contexte post-pandémique ? », exo, le RTL et le STL appellent les participants à soumettre leurs projets innovants qui permettraient de soutenir la relance du transport collectif. Dès le 28 septembre, les participants de cette compétition qui s'attaqueront à ce défi seront accompagnés par plusieurs experts des trois organismes de transport collectif pour concrétiser leur projet.

« La crise sanitaire a frappé de plein fouet le domaine du transport collectif, qui a connu une baisse drastique de son achalandage dans la région montréalaise. Pour rebondir, les sociétés de transport ont mis en place de nombreuses initiatives qui ont permis de remonter doucement la pente, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour relancer la machine. Pour ce défi, nous misons sur l'innovation comme facteur clé de succès. », a annoncé Guy Picard, directeur général de la STL.

« Alors que nous vivons une nouvelle réalité des conséquences de la pandémie, nous recherchons au travers de ce défi, de nouvelles approches et de nouveaux outils permettant aux usagers de faire le choix du transport collectif, contribuant ainsi au développement durable. Pour se faire, nous devons adapter nos services aux besoins de la population et pour cela nous devons comprendre leurs intentions de déplacements. Tous les outils ou plateformes développés en ce sens nous aideront à mieux répondre à cette nouvelle réalité et à être plus proactifs. Tout ça pour le client, qui est au cœur de notre mission! », Michel Veilleux, directeur général du RTL.

« Le Coopérathon offre une belle opportunité de trouver des solutions innovantes aux enjeux liés au retour des clients dans le transport collectif. Passionnés d'innovation, entreprises en démarrage ou organisations déjà établie, nous vous encourageons toutes et tous à relever le défi que nous vous lançons pour nous aider à faire une différence dans la mobilité de demain! », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour plus d'informations concernant le défi Transport collectif et mobilité durable du Coopérathon 2021, cliquez sur le lien suivant : https://cooperathon.ca/

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

À propos du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire des cinq villes de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec 1 112 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région. Le RTL apparaît pour une deuxième année consécutive en 2020 au palmarès des meilleurs employeurs du magazine Forbes.

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

À propos de la STL

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.

À propos du Coopérathon

Imaginé et produit par Desjardins, le Coopérathon connecte les citoyens, les communautés, les entrepreneurs, les chercheurs ainsi que les milieux académiques et institutionnels pour développer, ensemble, un futur socialement responsable. L'édition 2021 est sa 6e édition.

Le Coopérathon, la plus grande compétition au Canada d'innovation ouverte, regroupe plus de 6000 participants, plus d'une centaine d'organismes partenaires et mobilise plus de 550 mentors et bénévoles.

SOURCE exo

Liens connexes

https://exo.quebec/