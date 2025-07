Un flotteur avec un chauffeur : une campagne à échelle humaine pour sensibiliser la clientèle au respect dans nos bus

LAVAL, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La STL lance une campagne mettant en vedette les humain×es derrière le volant de ses autobus et leur réalité quotidienne!

Dans trois capsules vidéo diffusées sur la chaîne YouTube de la STL et sur les médias sociaux, rencontrez des chauffeurs•euses passionné•es par leur travail, mais aussi confronté•es à des enjeux d'incivilités.

Par cette initiative, la STL souhaite témoigner de son soutien au personnel chauffeur et sensibiliser la clientèle aux impacts du manque de civisme sur le réseau et dans les autobus. Elle veut également rappeler que les bons comportements font toute la différence pour un trajet plus agréable pour tout le monde!

« En effet, le métier n'est pas épargné par l'effritement du civisme observé depuis les dernières années auprès des emplois de première ligne et du personnel du service à la clientèle. C'est pourquoi la STL met en place divers moyens pour sensibiliser sa clientèle, que ce soit par de l'affichage à bord des autobus ou des campagnes de sensibilisation aux bons comportements en transport en commun », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

Pour visionner les capsules vidéo sur la chaîne YouTube de la STL, accédez à la liste de lecture ici.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Mélissa Collins, Cheffe, communications, [email protected], Société de transport de Laval