L'été s'invite à bord du réseau de la STL!

LAVAL, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Dès le 21 juin, la STL passe à l'horaire d'été sur l'ensemble de son réseau d'autobus. Pour bien planifier ses déplacements, la clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires, ajustés selon l'achalandage.

Des jours fériés sont à prévoir pour débuter la saison. Voici les changements à prendre en compte :

24 juin : horaire du dimanche

1er juillet : horaire du samedi

Le bus est à 1 $ lors des journées de smog

La STL réaffirme son engagement à lutter contre les gaz à effet de serre avec cette initiative unique au Canada. Jusqu'à la fête du Travail, chaque jour où Environnement Canada émet un avis de smog, le passage unitaire du lendemain est offert au tarif spécial de 1 $. Le titre est payable à bord des véhicules en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit, et permet de voyager sur l'ensemble du réseau d'autobus et de taxis collectifs lavallois.

Une variété de titres pour maximiser votre été

Avec le titre XTRA STL, les jeunes de 12 à 17 ans se déplacent à volonté sur notre réseau d'autobus tout au long des mois de juillet et août pour seulement 77,25 $ - une économie de près de 60 $. De quoi bien profiter de l'été et des mille et une activités offertes à Laval!

Le titre XTRA peut être acheté à partir du 20 juin via l'application Chrono, dans les points de vente et les billetteries métropolitaines. Tous les détails ici.

Envie de vous déplacer de façon illimitée le temps d'une soirée ou d'un week-end? Trouvez le titre qu'il vous fauthttps://stlaval.ca/tarifs/grille/type/ordinaire ici.

Pour rappel, les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement en tout temps sur le réseau de transport collectif métropolitain s'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 14 ans ou plus.

Voyagez au cœur des événements

La STL propose un service de navettes pour faciliter l'accès à une panoplie d'événements locaux cet été. Montez à bord pour participer aux célébrations de la Fête nationale, assister aux spectacles des Zones musicales ou encore aller encourager les Roses de Montréal au Stade Boréale! Découvrez notre offre de service et les événements à venir.

Des ajustements tarifaires à prévoir

À compter du 1er juillet, plusieurs titres de transport verront leurs tarifs augmenter, conformément à l'indexation tarifaire annuelle fixée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Bonne nouvelle : le paiement à bord de l'autobus ainsi que le titre unitaire Bus demeureront à 3,75 $ et le titre Bus 2 passages sera maintenu à 7 $.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 000 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

