Des horaires spéciaux chez exo pour la fête du Travail

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - À l'occasion de la fête du Travail le lundi 1er septembre 2025, des horaires spéciaux seront en vigueur pour tous les services d'exo.

Autobus

Pour tous les secteurs, ce sera l'horaire du samedi

Exo à la demande

Beloeil et McMasterville : 8 h 00 à 18 h 00

et : 8 h 00 à 18 h 00 Boisbriand : 7 h 20 à minuit

: 7 h 20 à minuit Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park : 8 h 00 à 18 h 45

- : 8 h 00 à 18 h 45 Terrebonne : aucun service

Trains

Exo 11 - Vaudreuil / Hudson : horaire du dimanche

/ : horaire du dimanche Exo 12 - Saint-Jérôme : horaire de fin de semaine*

Exo 13 - Mont-Saint-Hilaire : aucun service

: aucun service Exo 14 - Candiac : aucun service

: aucun service Exo 15 - Mascouche : aucun service

* À noter que des travaux sur les voies ferrées entraîneront la fermeture de la Gare Saint-Jérôme du 30 août au 1er septembre inclusivement. Pour plus d'information à ce sujet, consultez notre communiqué de presse : Exo - Exo procède à des travaux en voies entrainant la fermeture temporaire de la gare Saint-Jérôme du 30 août au 1er septembre 2025.

Transport adapté

Le service sera offert de 6 h 30 à minuit. Seuls les déplacements pour les rendez-vous médicaux demeureront à l'horaire. Les autres déplacements seront annulés par défaut pour la journée du 1er septembre.

Pour conserver les déplacements réguliers, les usagers doivent contacter le service de transport adapté au plus tard la veille avant 16 h 00 :

En nous écrivant à [email protected] ;

; En nous appelant au 1 877 433-4004.

Nous recommandons à la clientèle de planifier ses déplacements grâce à notre outil de calcul d'itinéraire disponible sur notre site web : Exo - Me déplacer.

