/R E P R I S E -- COURONNE NORD : NOUVEL HORAIRE D'AUTOBUS D'EXO EN VIGUEUR DÈS LE 18 AOÛT/

MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'automne pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne nord à compter du 18 août 2025. La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état su service en temps réel.

Voici les principaux changements à prévoir par secteur.

Secteur L'Assomption

Tous les horaires des lignes du secteur seront modifiés.

Secteur Laurentides

Mise en service de la nouvelle ligne express 509 , offerte durant les heures de pointe en complément au service de la ligne 709.

, offerte durant les heures de pointe en complément au service de la ligne 709. Horaires modifiés pour les lignes suivantes :

8, 59, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 300, 303, 306, 309, 310, 311, 312 et 709.

pour les lignes suivantes : 8, 59, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 300, 303, 306, 309, 310, 311, 709. Ligne 498 : ajustements d'horaire dans le cadre des mesures d'atténuation liées au REM.

Secteur Terrebonne-Mascouche

Ligne 4 : retrait de l'arrêt Saint-Charles / Hervieux dans les deux directions.

: retrait de l'arrêt / Hervieux dans les deux directions. Ligne 25 : ajout de l'arrêt Monselet / Saint-Michel .

: ajout de l'arrêt Monselet / . Ligne 30 :

: Horaire modifié



Prolongement des départs en heure de pointe du soir jusqu'à la gare Mascouche



Ajout d'un voyage en direction de Terrebonne pour faciliter les déplacements des étudiants du cégep Marie-Victorin

pour faciliter les déplacements des étudiants du cégep Marie-Victorin Ligne 11 :

: Modification de trajet par le chemin Saint-Charles



Les rues Île-des-Gardes, Île-des-Lys et Cantin ne seront plus desservies

Horaires modifiés pour les lignes : 11C, 22, 24C

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires d'autobus dès maintenant.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]