/R E P R I S E -- COURONNE SUD : NOUVEL HORAIRE D'AUTOBUS D'EXO EN VIGUEUR DÈS LE 18 AOÛT/
18 août, 2025, 12:00 ET
MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'automne pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne sud à compter du 18 août 2025. La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état su service en temps réel.
Voici les principaux changements à prévoir par secteur.
Secteur Chambly - Richelieu - Carignan
- Horaire modifié pour les lignes : 105, 106, 107, 108, 109, 380 à 386, 481, 488, 680, 685
- Ligne 681 : modifications de certains passages vers les Promenades Saint-Bruno et le Cégep Édouard-Montpetit afin d'assurer la fiabilité à l'horaire et les correspondances avec les autres lignes
Secteur La Presqu'Île
- Horaire modifié pour les lignes : 7, 10, 15, 45, 91
Secteur Richelain / Roussillon
- Horaire modifié pour les lignes : 146, 147, 150, 155, 156, 453, 454, 455
Secteur Sainte-Julie
- Horaire modifié pour les lignes : 8, 30, 325, 350, 600
- Ligne T32 : déplacement d'un arrêt vers la rue du Liseron
Secteur Sorel-Varennes
- Lignes 720 et 721 : trajets modifiés via la rue Langlois
Retrait définitif des arrêts suivants sur la rue d'Youville :
- D'Youville / Marie-Victorin
- Sainte-Anne / D'Youville
- D'Youville / Sainte-Anne
Secteur Sud-Ouest
- Horaire modifié pour les lignes : 1, 21, 22, 23, 25, 28, 90, 98, 111
- Ligne 140 : détour par la rue de Beaupré (soir) et par la rue Josime-Pelletier
- Ligne T20 : ajout de service dans le parc industriel Urgel Charrette
Secteur Vallée-du-Richelieu
- Horaire modifié pour les lignes : 20B, 23, 200, 201, 300
- Les autobus de différentes tailles circuleront sur lignes 20B, 21, 23, 24 et 25 pour mieux répondre à l'achalandage à bord durant la journée.
- Ligne T80 : service retiré, remplacé par Exo à la demande zone Belœil - McMasterville
Exo à la demande
Belœil - McMasterville
- Étendue de la zone de desserte dans le parc industriel de Beloeil, au nord de l'autoroute A-20
- Le service sera maintenant disponible du lundi au vendredi de 5 h 10 à 21 h 30, et la fin de semaine de 8 h 00 à 18 h 00
Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park
- Étendue de la zone de desserte au parc industriel de Mont-Saint-Hilaire
- Ajout de 3 arrêts sur les rues Fisher et Brière dans le parc industriel de Mont-Saint-Hilaire
- Le service sera disponible de 5 h 10 à 20 h 30 du lundi au vendredi.
La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires dès maintenant.
Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]
