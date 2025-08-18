/R E P R I S E -- COURONNE SUD : NOUVEL HORAIRE D'AUTOBUS D'EXO EN VIGUEUR DÈS LE 18 AOÛT/

MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire d'automne pour son service d'autobus dans l'ensemble des secteurs de la couronne sud à compter du 18 août 2025. La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état su service en temps réel.

Voici les principaux changements à prévoir par secteur.

Secteur Chambly - Richelieu - Carignan

Horaire modifié pour les lignes : 105, 106, 107, 108, 109, 380 à 386, 481, 488, 680, 685

: 105, 106, 107, 108, 109, 380 à 386, 481, 488, 680, 685 Ligne 681 : modifications de certains passages vers les Promenades Saint-Bruno et le Cégep Édouard-Montpetit afin d'assurer la fiabilité à l'horaire et les correspondances avec les autres lignes

Secteur La Presqu'Île

Horaire modifié pour les lignes : 7, 10, 15, 45, 91

Secteur Richelain / Roussillon

Horaire modifié pour les lignes : 146, 147, 150, 155, 156, 453, 454, 455

Secteur Sainte-Julie

Horaire modifié pour les lignes : 8, 30, 325, 350, 600

: 8, 30, 325, 350, 600 Ligne T32 : déplacement d'un arrêt vers la rue du Liseron

Secteur Sorel-Varennes

Lignes 720 et 721 : trajets modifiés via la rue Langlois

Retrait définitif des arrêts suivants sur la rue d'Youville :

: trajets modifiés via la rue Langlois Retrait définitif des arrêts suivants sur la rue d'Youville : D'Youville / Marie-Victorin



Sainte-Anne / D'Youville

/ D'Youville

D'Youville / Sainte-Anne

Secteur Sud-Ouest

Horaire modifié pour les lignes : 1, 21, 22, 23, 25, 28, 90, 98, 111

: 1, 21, 22, 23, 25, 28, 90, 98, 111 Ligne 140 : détour par la rue de Beaupré (soir) et par la rue Josime-Pelletier

: détour par la rue de Beaupré (soir) et par la rue Josime-Pelletier Ligne T20 : ajout de service dans le parc industriel Urgel Charrette

Secteur Vallée-du-Richelieu

Horaire modifié pour les lignes : 20B , 23, 200, 201, 300

: , 23, 200, 201, 300 Les autobus de différentes tailles circuleront sur lignes 20B , 21, 23, 24 et 25 pour mieux répondre à l'achalandage à bord durant la journée.

, 21, 23, 24 et 25 pour mieux répondre à l'achalandage à bord durant la journée. Ligne T80 : service retiré, remplacé par Exo à la demande zone Belœil - McMasterville

Exo à la demande

Belœil - McMasterville

Étendue de la zone de desserte dans le parc industriel de Beloeil, au nord de l'autoroute A-20

Le service sera maintenant disponible du lundi au vendredi de 5 h 10 à 21 h 30, et la fin de semaine de 8 h 00 à 18 h 00

Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park

Étendue de la zone de desserte au parc industriel de Mont-Saint-Hilaire

Ajout de 3 arrêts sur les rues Fisher et Brière dans le parc industriel de Mont-Saint-Hilaire

Le service sera disponible de 5 h 10 à 20 h 30 du lundi au vendredi.

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires dès maintenant.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]