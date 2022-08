Les conditions des ententes comprennent une augmentation salariale moyenne de 3,83 % sur trois ans, de la souplesse pour les projets de modernisation de VIA Rail et de la stabilité pour les passagers à la recherche d'options de voyage.

MONTRÉAL, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des ententes de principe conclues le 12 juillet 2022, VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer la ratification des conventions collectives de quelque 2 400 employés de VIA Rail travaillant dans ses gares, à bord de ses trains, dans ses centres de maintenance, au Centre à la clientèle de VIA et dans ses bureaux administratifs.

Les conventions collectives 1, 2 et 3 pour les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor seront rétroactives au 1er janvier 2022 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.

« Nous sommes ravis de la ratification de ces ententes mutuellement avantageuses qui assureront la stabilité pour les trois prochaines années, ainsi qu'une plus grande souplesse pour poursuivre activement la reprise de nos services et faire avancer les importants projets de modernisation de VIA Rail », a déclaré Martine Rivard, Chef de la direction Expérience employée de VIA Rail. « Je suis reconnaissante du travail acharné des deux équipes de négociation et j'aimerais particulièrement remercier le négociateur en chef d'Unifor, Scott Doherty, et reconnaître les conseils des conciliateurs qui ont contribué à ce résultat positif pour nos employés et nos passagers. »

Les employés de VIA Rail ont connu des difficultés sans précédent au cours des deux dernières années et, lorsqu'ils ont été appelés, sont restés professionnels et ont continué d'offrir le service de haute qualité qui fait la réputation de VIA Rail. Alors que la crise sanitaire a eu un impact dramatique sur l'industrie du voyage, de nombreux employés ont été mis à pied et les employés syndiqués ont connu des augmentations de 0 % en 2020 et de 2 % en 2021.

Les ententes actuelles permettront aux employés de rattraper leur retard post- pandémie avec une augmentation salariale de 5,5 % en 2022, une augmentation de 3,5 % en 2023 et une augmentation de 2,5 % en 2024, pour une augmentation salariale moyenne sur trois ans de 3,83 %. Ils comprennent également des révisions de diverses règles de travail et une collaboration plus étroite sur les questions de diversité et d'inclusion.

La ratification de ces ententes procure une stabilité bien nécessaire à l'industrie et offre plus d'options aux passagers à un moment où les Canadiens ont démontré un appétit grandissant pour le voyage. Elle rassure également les collectivités qui comptent sur les services de VIA Rail d'un océan à l'autre.

