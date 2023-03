Consultations prébudgétaires 2023-2024 - Baisses d'impôt : le gouvernement fait fausse route

MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - Les présidentes et présidents des quatre centrales syndicales, Magali Picard (FTQ), Caroline Senneville (CSN), Éric Gingras (CSQ) et Luc Vachon (CSD), rencontrent ce matin, à 10 h 30, le ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Si 2022 devait être l'année au cours de laquelle les Québécoises et les Québécois pouvaient s'attendre à renouer avec une certaine normalité, c'est surtout le retour de l'inflation qui aura marqué leur esprit. Cette conjoncture économique teinte inévitablement les orientations budgétaires et fiscales du gouvernement, qui voit clairement un gain politique à faire en mettant de l'avant des baisses d'impôt. « Il est clair pour nous que le gouvernement fait fausse route en privant le trésor public de ressources essentielles pour soulager la pression dans les services publics, diminuer les tensions qui résultent de la pénurie de main-d'œuvre et relever les nombreux défis du Québec, notamment en matière de lutte aux changements climatiques et de développement économique. Se priver de 2 milliards de dollars dans le contexte où les services publics craquent de partout et où ils atteignent plusieurs points de rupture, c'est incompréhensible et irresponsable! », soutiennent d'emblée les leaders syndicaux.

Dans un mémoire conjoint, les centrales présentent, au total, 21 recommandations déployées autour de quatre grands axes, soit les finances publiques du Québec et la fiscalité, l'état des services publics et les difficultés qui sont vécues par les femmes et les hommes qui y œuvrent, les nombreux enjeux de développement économique et les défis actuels du marché du travail et les attentes des travailleuses et des travailleurs pour une formation qualifiante et accessible.

Le gouvernement justifie sa proposition de baisses d'impôt des particuliers par le fait qu'elles n'impliqueraient pas de compressions budgétaires, étant financées par le Fonds des générations. Or, pour les centrales syndicales, un des moyens les plus sûrs de garantir l'équité intergénérationnelle est d'investir dans le Québec de demain par un financement adéquat en santé et en services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur, dans les services de garde éducatifs à la petite enfance et dans les infrastructures publiques, par exemple.

« L'an passé, nous avions demandé la tenue de consultations larges sur la gestion de la dette publique et sur le retour à l'équilibre. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous réitérons notre demande. Les finances publiques sont saines. Le gouvernement en a assez fait pour accélérer le remboursement de la dette, qui est sous contrôle. Il est grand temps qu'il s'attaque au réinvestissement dans les services publics, plutôt que de promettre des baisses d'impôt », soutiennent les présidences.

Les centrales syndicales soutiennent la décarbonation du Québec d'ici 2050, mais précisent que l'atteinte de cet objectif n'autorise pas le gouvernement à agir dans le désordre. Le Québec a besoin d'une stratégie de transition énergétique cohérente, claire et réfléchie. « Nous demandons au gouvernement de tenir une vaste consultation publique sur l'avenir énergétique du Québec et portant notamment sur les orientations que le gouvernement entend mettre de l'avant. Il devra mobiliser tous les groupes de la société civile pour assurer le succès de cette transition énergétique. Ici comme ailleurs, le dialogue social sera donc essentiel », insistent Magali Picard, Caroline Senneville, Éric Gingras et Luc Vachon.

Les quatre centrales syndicales rappellent aussi au gouvernement l'importance d'accroître ses efforts pour réduire la dépendance du secteur manufacturier aux importations pour ainsi maintenir et accroître la diversité du tissu économique québécois.

Finalement, elles s'accordent aussi à l'effet que les pénuries de main-d'œuvre maintiendront les pressions sur le marché du travail et que, dans ce contexte, le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour protéger l'employabilité et la mobilité de la main-d'œuvre en lui offrant les formations adéquates.

« La Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre - appelée loi du 1 % - est plus importante que jamais. Nous exigeons qu'elle soit maintenue, malgré les pressions patronales qui s'exercent aujourd'hui. »

Consulter le mémoire de la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD déposé auprès du ministre des Finances en cliquant ici.

Les leaders syndicaux sont également disponibles pour commenter le mémoire et la rencontre avec le ministre.

Nos organisations (FTQ, CSN, CSQ et CSD) représentent plus de 1 200 000 travailleuses et travailleurs dans toutes les régions du Québec, tant dans le secteur public que privé.

SOURCE CSQ

Renseignements: Jean Laverdière, FTQ, Cellulaire : 514 893-7809, Courriel : [email protected]; Mélanie Champagne, CSN, Cellulaire : 514 651-1470, Courriel : [email protected]; Maude Messier, CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]; Simon Lajoie, CSD, Cellulaire : 514 662-5495, Courriel : [email protected]