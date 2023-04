Consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec - Réflexion sur l'avenir énergétique du Québec

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance une démarche de consultation en vue de la préparation d'un projet de loi sur l'encadrement et le développement des énergies propres, dont le dépôt est prévu à l'automne prochain. Ce projet de loi visera entre autres à modifier la Loi sur Hydro-Québec ainsi que la Loi sur la Régie de l'énergie.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Dans un premier temps, des spécialistes du secteur de l'énergie seront invités à participer à une journée d'ateliers de réflexion et de travail, qui aura lieu le 15 mai 2023 à Montréal. Des représentants des communautés autochtones seront également rencontrés et consultés.

Par ailleurs, une consultation publique permettra à la population et à la société civile de contribuer à la réflexion. Celle-ci se déroulera en ligne du 1er juin au 1er août 2023 sur la plateforme de consultation du gouvernement du Québec.

Enfin, des consultations particulières auront lieu à la suite du dépôt du projet de loi, prévu à l'automne 2023.

Citations :

« Pour décarboner notre économie et assurer l'essor de nos filières stratégiques, on doit revoir l'encadrement du secteur énergétique au Québec. Avec cette démarche de consultation, on veut travailler avec les experts, les communautés autochtones, la société civile et l'ensemble de la population pour moderniser le cadre législatif et réglementaire en vue de l'adapter à la nouvelle réalité énergétique du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Premières Nations et les Inuit sont témoins des impacts réels des changements climatiques. Voilà pourquoi la contribution et le point de vue des Autochtones sont si importants dans le développement des énergies propres au Québec et la modernisation de leur encadrement. Je suis convaincu que les projets réalisés généreront de nombreuses retombées positives pour les communautés et les villages nordiques. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Le Québec s'est engagé dans un exercice collectif de transition énergétique et entend décarboner son économie d'ici 2050 dans le respect des normes environnementales et sociales, tout en créant de la richesse pour ses citoyens.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement du Québec priorisera l'électrification et misera sur l'efficacité énergétique et les autres sources d'énergies renouvelables.

