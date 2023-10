Le 1er novembre 2023, tout le Québec passe à la consigne modernisée

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le 1er novembre 2023, le Québec franchira un premier pas vers la consigne modernisée et élargie avec le programme Consignaction. À moins de deux semaines de l'entrée en vigueur de la nouvelle consigne, les citoyens sont invités à retourner leurs canettes de bière de plus de 450 ml sous consigne à 20 cents chez un détaillant avant le 15 novembre pour obtenir le remboursement complet de leur dépôt de 20 cents.

La consigne passe à 10 cents

Pour inciter les citoyens à récupérer, le montant de la consigne passera de 5 cents à 10 cents pour la majorité des contenants de boisson. Cependant, pour des raisons d'uniformisation et de simplification du système, la valeur de la consigne des contenants de bière en aluminium de plus de 450 ml passera de 20 cents à 10 cents. Les citoyens sont donc invités à retourner ces contenants au plus tard le 15 novembre, car après cette date, toutes les canettes retournées porteront une consigne de 10 cents.

Élargissement aux canettes de boisson

Tous les contenants de boisson en aluminium de 100 ml à 2 l seront consignés à compter du 1er novembre, et s'ajouteront à la liste des contenants de boisson déjà consignés. Le nombre de contenants de boissons visés par la consigne augmentera ainsi de plus de 300 millions d'unités par année. L'aluminium est une matière recyclable à l'infini. On estime qu'il s'écoule environ 60 jours entre le moment où la canette est consignée et celui où elle se retrouve à nouveau sur les rayons d'un détaillant.

Des objectifs ambitieux

La modernisation de la consigne est un projet environnemental nécessaire qui vise d'une part, à récupérer et recycler un plus grand nombre de contenants de boisson et, d'autre part, à développer le réseau de filières pouvant valoriser les matières, le tout dans le but de réduire notre empreinte écologique. Actuellement, quelque 2,5 milliards de contenants de bière et de boisson gazeuse sont visés par la consigne et 100 % de contenants récupérés sont recyclés. À terme, le nombre de contenants de boisson consignés grimpera à environ 5 milliards.

« Les Québécois participent activement à ce projet d'économie circulaire depuis près de 40 ans. Leurs efforts ont permis d'atteindre le taux de récupération appréciable de 73 %. Les changements qui s'opèrent dans le cadre de la modernisation et de l'élargissement de la consigne visent à atteindre la cible de 90 % d'ici 2032 », précise Normand Bisson, président-directeur général de l'Association québécoise de récupération de contenants de boissons.

Carte des lieux de retour Consignaction

Afin de dresser la carte des lieux de retour Consignaction, tous les détaillants qui vendent des boissons dont le contenant est consigné doivent s'inscrire sur le site Internet de l'AQRCB : www.aqrcb.org dès maintenant. Les détaillants dont la superficie de vente excède 375 m2 (ou 4036 pi2) sont tenus de reprendre les contenants de boisson consignés au 1er novembre 2023, soit directement, soit par le biais d'une entente de regroupement avec d'autres détaillants. Ceux dont la superficie est égale ou moindre à 375 m2 ne sont pas visés par cette obligation, mais ils sont invités à participer au système de consigne sur une base volontaire durant la première phase de la modernisation. D'ici le 1er novembre 2023, les citoyens pourront consulter la cartographie des lieux de retour sur le site de www.consignaction.ca

Participation à la consigne des établissements de consommation sur place

Tous les établissements de consommation sur place (ÉCSP), notamment les restaurants et les cafétérias institutionnelles auront l'obligation, à compter du 1er novembre 2023, de participer à la consigne. Tout établissement servant des repas à au moins 75 personnes à la fois doit s'inscrire dès maintenant sur le site Internet de l'AQRCB : www.aqrcb.org

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boisson (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

