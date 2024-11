CONSIGNACTION PREND ACTE DE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT DE REPORTER PARTIELLEMENT L'ÉLARGISSEMENT DE LA CONSIGNE

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), connue sous le nom de Consignaction, prend acte de la décision du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoît Charrette, de reporter, de manière partielle, la date butoir de la mise en œuvre de la phase 2 de l'élargissement de la consigne.

Consignaction appuie cette décision qui, à terme, permettra de garantir un système de consigne élargi, performant et optimisé pour la récupération d'un plus grand nombre de contenants dans les meilleures conditions possibles. Il est important de noter que ce report n'a pas d'impact sur la consigne des contenants de plastique et d'aluminium de 100 ml à 2 litres.

« Depuis plusieurs mois, Consignaction mobilise des ressources considérables - humaines, matérielles et financières - pour soutenir cette transformation majeure. Ce délai supplémentaire permettra de consolider le réseau de collecte, d'accélérer le déploiement des points de retour Consignaction et Consignaction+ et, espérons-le, de finaliser les ententes cruciales avec les détaillants, un élément central pour assurer le succès de la consigne au Québec », a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB.

L'implication essentielle des détaillants

Par ailleurs, l'Association prend acte de la décision du ministre de soumettre l'organisme à une enquête administrative et compte y collaborer pleinement.

« Nous sommes surpris de cette décision, qui vient porter ombrage à l'important travail que nous accomplissons, et ce, alors que nous faisons face à une importante résistance des détaillants, une réalité qui plombe notre élan et qui, semble-t-il, a été sous-estimée par le législateur. Nous avons à de nombreuses reprises sonné l'alarme auprès du gouvernement pour lui faire valoir que Consignaction n'a pas de leviers légaux ou coercitifs à sa disposition pour accélérer la conclusion des ententes », a ajouté M. Bisson.

Bien que des efforts soutenus aient été déployés par Consignaction pour collaborer avec les détaillants, plusieurs enjeux logistiques et opérationnels restent ainsi non résolus. Dans ce contexte, l'AQRCB compte sur le gouvernement pour imposer des directives claires et assurer le respect des règles en vigueur.

Un appel à l'action ferme et déterminé

Consignaction rappelle qu'il est impératif que tous les acteurs impliqués travaillent ensemble pour surmonter les obstacles restants et garantir un déploiement harmonieux du nouveau réseau.

« Ce report n'est ni un échec, ni un abandon, bien au contraire. Il s'agit d'une opportunité de consolider un système et un réseau de classe mondiale qui propulsera le Québec comme chef de file de la consigne à l'international. Il s'agit d'un virage collectif majeur, qu'on ne peut se permettre de rater au nom de la précipitation. Nous nous devons d'être adéquatement préparés pour accompagner les Québécois dans cet important changement de leurs habitudes de récupération. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, et c'est bien pour cette raison que nous souhaitons faire les choses dans l'ordre », a conclu M. Bisson.

L'AQRCB réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts pour moderniser la consigne au Québec et appelle le gouvernement à jouer un rôle déterminant pour garantir que les détaillants respectent leurs obligations réglementaires et participent activement à ce projet essentiel pour l'environnement et les citoyens.

À propos de Consignaction

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (Consignaction) est l'organisme désigné responsable de la modernisation et de la gestion du système de consigne au Québec.

