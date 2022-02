TORONTO, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent l'incidence de l'augmentation des tentatives de fraude depuis le début de la pandémie. Selon le sondage du Mois de la prévention de la fraude de 2022 de RBC, 48 % des répondants affirment avoir été de plus en plus la cible des fraudeurs depuis le début de la pandémie, comparativement à 22 % en 2021.

L'enquête a également révélé que 54 % des répondants s'entendent sur le fait qu'il est plus difficile que jamais de savoir quand un courriel, un texto ou une publicité en ligne est une escroquerie, tandis que 47 % affirment qu'ils ont été de plus en plus la cible de fraudeurs se faisant passer pour des marques de confiance. Un tiers des répondants (33 %) affirme également que certains des membres de leur famille ou de leurs amis proches ont été victimes de fraude en ligne au cours de la dernière année.

« Il est important d'être conscient que n'importe qui peut être victime de fraude et, il est tout aussi important d'en parler si cela vous arrive » déclare Kevin Purkiss, vice-président, Lutte antifraude, RBC. « D'après nos recherches, 18 % des répondants ont dit que s'ils étaient victimes de fraude, ils seraient trop gênés pour le dire à quiconque. Toutefois, si cela vous arrive, je vous encourage à en parler à votre famille et vos amis afin que nous puissions tous être mieux informés et en apprendre davantage sur ces menaces potentielles. »

Et les Canadiens ne remarquent pas seulement l'augmentation des tentatives de fraude; les montants perdus par les victimes de fraude sont également en hausse. Selon le Centre antifraude du Canada , les pertes signalées en 2021 s'élevaient à 379 millions de dollars, comparativement à 160 millions en 2020. Lorsqu'il s'agit de pertes financières, les escroqueries ayant trait aux placements arrivent en tête de liste.

« Nous remarquons plus de sophistication et de créativité dans la façon dont les escroqueries sont perpétrées », souligne Kevin Purkiss. « On observe aussi une augmentation des tentatives pour convaincre les clients d'envoyer de l'argent par l'intermédiaire de modes de paiement sécurisés comme les opérations Virement Interac et les télévirements, ainsi que des fraudeurs qui prétendent travailler pour des organismes gouvernementaux offrant un soutien lié à la COVID. »

Kevin Purkiss donne cinq conseils pour lutter contre la fraude en ligne :

Ne cliquez pas sur des liens ou des pièces jointes de courriel inconnus et n'ouvrez jamais de courriels provenant d'adresses que vous ne connaissez pas.

Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Faites confiance à votre instinct, posez des questions, faites vos recherches et soyez très prudent et vigilant.

Les médias sociaux mettent à disposition des fraudeurs un grand nombre de victimes potentielles, faites attention aux renseignements personnels que vous publiez en ligne et utilisez les paramètres de protection des renseignements personnels sur toutes les plateformes.

Soyez prudent lorsque vous communiquez avec des entreprises sur les médias sociaux ou en ligne, car les fraudeurs sont doués pour imiter des sites Web et des profils de médias sociaux authentiques afin d'intercepter vos renseignements bancaires.

Ne divulguez jamais vos renseignements bancaires ou vos données de carte de crédit, vos mots de passe ou vos questions de vérification (et les réponses) à d'autres personnes, y compris par courriel ou par texto.

Kevin Purkiss ajoute que RBC aide également les clients grâce à une équipe d'experts en fraude disponible en tout temps, et collabore avec les associations sectorielles, le gouvernement et les autorités chargées de l'application des lois, afin de prévenir et de repérer les fraudes et d'enquêter sur celles-ci.

Si vous pensez avoir été victime d'une fraude, communiquez avec votre succursale bancaire ou avec l'unité Lutte antifraude de votre banque. Pour en apprendre davantage sur le risque de fraude et sur la façon de vous protéger, visitez le site rbc.com/rensperssecurite/ca/protegez-vous .

Sondage RBC sur le mois de la prévention de la fraude

Comment les fraudeurs ciblent-ils les Canadiens et quel type de fraude est au cœur des préoccupations de l'année 2022 ?

Type de fraude Depuis le début de la

pandémie (mars 2020), j'ai été

la cible des fraudes

suivantes. Je pense que les Canadiens

devraient être à l'affût des

types de fraudes suivants en

2022. Hameçonnage1 69 % 70 % Harponnage2 ou hameçonnage vocal3 53 % 71 % Escroqueries par messagerie ou au

moyen de la livraison 47 % 62 % Escroqueries lors du magasinage en

ligne 29 % 68 % Escroqueries ayant trait aux placements

ou utilisant les cryptomonnaies 23 % 59 % Escroqueries à l'héritage 20 % 42 % Escroqueries qui viennent de messages

semblant provenir d'un patron,

d'un collègue ou d'un fournisseur 16 % 50 % Escroqueries sur les achats et ventes

sur des sites Web 16 % 60 % Fraude par un organisme de

bienfaisance ou par une demande de

don 13 % 57 % Fraudes relatives à des services de

rencontre 13 % 46 % Fraudes liées à la COVID-19 11 % 59 %

Tableau comparatif régional

Tous les répondants CAN C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qué. Prov.

Atl. Sont de plus en plus la cible de

fraudeurs depuis le début de la

pandémie 48 % 47 % 41 % 54 % 53 % 46 % 39 % Considèrent qu'il est plus difficile que

jamais de savoir quand un courriel, un

texto ou une publicité en ligne est une

escroquerie 54 % 52 % 49 % 53 % 56 % 54 % 62 % Ont été de plus en plus la cible de

fraudeurs se faisant passer pour des

marques de confiance 47 % 49 % 45 % 49 % 52 % 42 % 38 % Ont des membres de leur famille ou des

amis proches qui ont été victimes de

fraude en ligne au cours de la dernière

année 33 % 34 % 22 % 30 % 36 % 35 % 27 % Seraient trop gênés pour le dire à leur

famille et à leurs amis s'ils étaient

victimes de fraude 18 % 21 % 15 % 19 % 18 % 15 % 18 %

1L'hameçonnage est une forme très répandue d'escroquerie en ligne. Au moyen d'un courriel ou d'un texto annonçant au destinataire qu'il a gagné des vacances ou un montant à la loterie, par exemple, on tente d'amener des gens à fournir des renseignements personnels, financiers ou d'entreprise. L'hameçonnage peut également prendre la forme d'un message sur média social, ou même d'un appel téléphonique. 2L'« harponnage » est une forme d'hameçonnage personnalisé en fonction de l'utilisateur où les fraudeurs utilisent des renseignements qu'ils ont déjà obtenus (par l'intermédiaire des médias sociaux, par exemple). Il peut prendre la forme d'un courriel, d'un texto ou d'un message sur média social qui semble provenir d'un ami. 3L'hameçonnage vocal est une escroquerie téléphonique où la victime reçoit un appel d'une prétendue source fiable lui demandant des renseignements personnels ou bancaires.

À propos du sondage

Ce sont là les conclusions d'un sondage mené en ligne, en anglais et en français, par la Banque Royale du Canada du 7 au 10 janvier 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 1 518 Canadiens membres du Forum Angus Reid., équilibré et pondéré selon l'âge, le sexe, la région et l'éducation. La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être touchés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Laura Watkins, Communications, RBC, 416 728-1343