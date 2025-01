OTTAWA, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Vous venez d'arriver au Canada? Il est important de produire votre déclaration de revenus et de prestations pour obtenir les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit. Ces paiements peuvent vous aider à subvenir à vos besoins.

Quand devez-vous produire une déclaration de revenus?

Même si vous n'avez habité au Canada que pendant une partie de l'année, vous devez produire une déclaration de revenus si :

vous devez payer de l'impôt;

vous voulez demander un remboursement;

vous, votre époux ou votre conjoint de fait souhaitez commencer ou continuer à recevoir des paiements de prestations et de crédits.

Le régime fiscal canadien est fondé sur votre statut de résidence et non sur votre statut d'immigrant. Si vous ne connaissez pas votre statut de résidence aux fins de l'impôt sur le revenu, remplissez le formulaire NR74, Détermination du statut de résidence (entrée au Canada) et envoyez-le à l'Agence du revenu du Canada dès que possible pour qu'elle détermine votre statut de résidence.

Vous pouvez commencer à recevoir des paiements de prestations et de crédits dès votre arrivée au Canada, même si vous n'avez pas encore produit votre première déclaration de revenus. Toutefois, pour continuer à recevoir des paiements, vous devrez produire votre déclaration de revenus chaque année, même si vous n'avez gagné aucun revenu.

De l'argent dans vos poches

Le Chercheur de prestations est un outil facile à utiliser qui peut vous aider à identifier les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. Voici les paiements de prestations et de crédits qui pourraient vous permettre de récupérer de l'argent :

Le crédit pour la taxe

sur les produits et

services/taxe de

vente harmonisée

(TPS/TVH) Il s'agit d'un paiement versé tous les trois mois pour

aider les particuliers et les familles qui ont un revenu

faible ou modeste à récupérer, en tout ou en partie,

la TPS ou la TVH qu'ils paient. Ce crédit peut aussi

comprendre des crédits provinciaux ou territoriaux

connexes. La remise

canadienne sur le

carbone (certaines

provinces seulement) Il s'agit d'un montant versé tous les trois mois pour

aider les particuliers et les familles qui y ont droit à

compenser le coût de la tarification fédérale de la

pollution dans les provinces désignées. L'allocation

canadienne pour

enfants Il s'agit d'un paiement versé tous les mois pour aider

les familles qui y ont droit à subvenir aux besoins de

leurs enfants de moins de 18 ans. Cette allocation

peut aussi comprendre des prestations provinciales

ou territoriales connexes.

Dates limites de production et de paiement

La date limite de production des déclarations de revenus pour la plupart des particuliers est le 30 avril 2025. Il s'agit aussi de la date limite pour effectuer un paiement si vous devez de l'impôt. En produisant votre déclaration de revenus à temps, vous éviterez des retards et continuerez de recevoir vos paiements de prestations et de crédits. Si vous avez un solde dû, produire votre déclaration de revenus et effectuer votre paiement à temps vous permettra d'éviter les pénalités et les intérêts pour production tardive. Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, vous pouvez demander des déductions, des crédits et des dépenses pour réduire l'impôt que vous devez. Vous pourriez bénéficier de déductions liées à la famille, aux études et à l'invalidité.

Date limite de production des déclarations de revenus pour les travailleurs indépendants

Si vous, votre époux ou votre conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez habituellement jusqu'au 15 juin 2025 pour produire votre déclaration de revenus. Comme cette date tombe un dimanche, votre déclaration sera considérée comme produite à temps si l'Agence la reçoit au plus tard le 16 juin 2025 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là. Si vous avez un solde dû, vous devez le payer au plus tard le 30 avril 2025 pour éviter les intérêts.

Aide fiscale gratuite

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez faire faire votre déclaration de revenus à un comptoir d'impôts gratuit.

Si vous êtes un travailleur indépendant ou si vous possédez une petite entreprise, vous pouvez en apprendre plus sur vos obligations fiscales au moyen du service d'agents de liaison de l'Agence.

Produisez votre déclaration de revenus facilement grâce au dépôt direct et à la transmission électronique des déclarations

Inscrivez-vous au dépôt direct et produisez votre déclaration de revenus par voie électronique en utilisant un logiciel homologué IMPÔTNET. Certains logiciels sont gratuits! Ainsi, vous pourriez recevoir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables. Si vous produisez votre déclaration de revenus sur papier, l'Agence pourrait prendre jusqu'à huit semaines à la traiter.

Après avoir produit votre déclaration de revenus

Une fois que l'Agence aura traité votre première déclaration de revenus, vous recevrez un avis de cotisation. Il indiquera le montant que vous recevrez à titre de remboursement ou le montant que vous devrez payer. Utilisez ce document ou les renseignements qui se trouvent dans votre déclaration de revenus pour créer votre compte de l'Agence. Vous pouvez le faire au moyen du service de vérification des documents de l'Agence. Ce service simplifie et accélère le processus, et vous permet d'obtenir un accès immédiat et complet à votre compte.

Dans votre compte de l'Agence, vous pouvez modifier votre adresse, mettre à jour vos renseignements sur le dépôt direct, et plus encore. Vous pouvez aussi choisir de recevoir votre correspondance par courriel. Ainsi, vous cesserez de recevoir du courrier papier de la part de l'Agence. Vous recevrez plutôt un avis par courriel lorsque du courrier en ligne, comme votre prochain avis de cotisation, sera disponible dans votre compte de l'Agence.

Si vous possédez une entreprise, vous pouvez aussi vous créer un compte de l'Agence pour gérer les affaires fiscales de votre entreprise en ligne.

Demande de redressement

Si vous avez oublié de fournir des renseignements ou si vous avez fait une erreur dans votre déclaration de revenus, ne vous inquiétez pas. Attendez de recevoir votre avis de cotisation de l'Agence, puis modifier votre déclaration. Pour un service plus rapide, envoyez votre demande de redressement par voie électronique!

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

Les arnaqueurs sont toujours à la recherche de nouveaux moyens de mettre la main sur votre argent. Consultez la page Arnaques et fraudes pour apprendre comment repérer les signes d'une arnaque et mieux comprendre les méthodes de communication de l'Agence. Sachez que l'Agence n'utilisera jamais un langage menaçant pour vous intimider. Pour en savoir plus, regardez notre webinaire Évitez les arnaques.

Apprenez-en plus sur le régime fiscal du Canada

Comprendre vos impôts est un outil en ligne conçu pour vous aider à mieux comprendre les impôts, les façons de produire une déclaration de revenus et les avantages que vous pouvez en tirer. Vous pouvez aussi écouter Impôlogie, le nouveau balado de l'Agence.

L'Agence offre les ressources suivantes pour les nouveaux arrivants :

une fiche descriptive disponible en 11 langues intitulée « Les nouveaux arrivants »;

une infographie disponible en 11 langues intitulée « Prestations et crédits pour les nouveaux arrivants »;

un webinaire gratuit pour les nouveaux arrivants qui aura lieu le 12 mars 2025;

Les sujets abordés seront l'importance de produire une déclaration de revenus, les paiements de prestations et de crédits, et d'autres services utiles. Inscrivez-vous dès maintenant!

Charlie, le robot conversationnel.

Vous le trouverez sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web de l'Agence. Charlie peut fournir des réponses aux questions fréquemment posées sur la production des déclarations de revenus.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur X - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada