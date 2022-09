OTTAWA, ON , le 28 sept. 2022 /CNW/ - Les 24 et 25 septembre 2022, l'ouragan Fiona a frappé le Canada atlantique et une partie du Québec, accompagné de vents violents et de précipitations abondantes. Fiona a laissé dans son sillage d'importants dégâts, dont des inondations, des routes effondrées, des arbres déracinés, des pannes de services publics ainsi que des dommages aux infrastructures côtières.

Ces dommages généralisés ont des répercussions dévastatrices sur de nombreuses entreprises et sur les Canadiens qui résident dans ces régions. L'Agence du revenu du Canada est consciente du fait qu'à l'heure actuelle, les personnes touchées sont préoccupées d'abord et avant tout par la sécurité et le bien-être de leurs proches.

L'Agence s'est engagée à adopter une approche proactive pour offrir un allègement aux collectivités et aux contribuables touchés par l'ouragan Fiona, dans la mesure du possible.

L'Agence continue d'examiner les mesures qui doivent être mises en place, mais peut déjà confirmer les mesures suivantes pour les particuliers, les entreprises et les organismes de bienfaisance situés dans les secteurs touchés :

Prolongation

L'Agence prolonge jusqu'au 31 octobre l'échéance pour les déclarations et les soldes à payer concernant toutes les déclarations de revenus T2-T3 et les déclarations de TPS/TVH qui auraient normalement dû être produites entre le 26 septembre et le 30 octobre

Ainsi, il n'y aura aucune pénalité ni intérêt pour production tardive si vous dépassez la date du 30 septembre

Allègement pour les contribuables

Pour les contribuables qui n'ont pas pu respecter leurs obligations fiscales en raison de l'ouragan Fiona, l'Agence examinera leurs demandes en priorité. Elle acceptera aussi les demandes d'allègement par téléphone, par l'entremise des services de demandes de renseignements des entreprises et des particuliers

Pour en savoir plus, consultez la page canada.ca/penalite-interet-allegement

L'Agence rappelle aux contribuables touchés ce qui suit :

L'Agence peut vous offrir des options de paiement flexibles ou du temps supplémentaire afin de vous aider en cette période difficile. Si vous avez une dette auprès de l'Agence et souhaitez obtenir de l'aide, communiquez avec notre Centre d'appels de la gestion des créances au 1-888-863-8661 pour parler à un agent de recouvrement





En s'inscrivant au dépôt direct, les contribuables peuvent recevoir directement dans leur compte bancaire des prestations et des crédits (comme l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH et l'allocation canadienne pour les travailleurs) sans avoir à faire réacheminer leur courrier. Visitez la page Dépôt direct - Agence du revenu du Canada ou appelez l'Agence au 1-800-959-7383





ou appelez l'Agence au 1-800-959-7383 Les Canadiens touchés par l'ouragan Fiona peuvent consulter la page Web Alertes sur le service de livraison de Postes Canada pour obtenir des renseignements sur la façon de récupérer leur courrier





Si vos registres comptables ont été détruits à la suite de cette catastrophe, appelez l'Agence au 1-800-959-7383 pour les demandes de renseignements des particuliers, au 1-800-959-7775 pour les demandes de renseignements des entreprises, ou au 1-888-892-5667 pour les demandes de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés

