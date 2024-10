OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Bonjour, je suis Charlie, le robot conversationnel. Vous me trouverez à Canada.ca/CRA, où je peux répondre à vos questions concernant votre entreprise et l'impôt. De janvier à juin 2024, on m'a posé un peu plus de 1 100 000 questions en anglais et 160 000 questions en français. La Semaine de la petite entreprise de 2024 arrive à grands pas, et je suis ici pour vous donner des renseignements sur l'impôt des entreprises en fonction des questions que j'ai reçues d'autres personnes.

Inscription en direct des entreprises

Charlie, le robot conversationnel (Groupe CNW/Agence du revenu du Canada)

Lorsque vous exploitez une entreprise, certaines activités vous obligent à avoir un numéro d'entreprise (NE) ou un compte de programme. La page Inscription en direct des entreprises (IDE) est le moyen le plus rapide de le faire. Voici des précisions sur le NE et les comptes de programme de l'Agence du revenu du Canada :

Numéro d'entreprise : Identificateur normalisé de neuf chiffres attribué aux entreprises. Chaque entreprise et chaque personne morale a son propre numéro d'entreprise. Votre entreprise aura un seul NE. Vous avez besoin d'un NE si vous êtes constitué en société ou si vous avez besoin d'un compte de programme de l'Agence. Veuillez noter que vous devez vérifier si votre numéro d'assurance sociale (NAS) a été correctement associé à votre NE aux fins d'authentification. Cela peut se faire lors de l'IDE.

Identificateurs de compte de programme de l'Agence : Identificateurs de deux lettres et de quatre chiffres associés à un NE et utilisés pour certaines activités commerciales qui doivent être déclarées à l'Agence. Les comptes de programme les plus courants de l'Agence sont la TPS/TVH (si votre entreprise perçoit la TPS/TVH, l'identificateur commence par RT); les retenues sur la paie (si votre entreprise paie des employés, l'identificateur commence par RP); le revenu des sociétés (si votre entreprise est constituée en société, l'identificateur commencera par RC), et la taxe sur les logements sous-utilisés (si votre entreprise remplit une déclaration pour la taxe sur les logements sous-utilisés pour chacune de ses propriétés au Canada , l'identificateur commence par RU).

Mon dossier d'entreprise

L'inscription à Mon dossier d'entreprise (MDE) peut faciliter l'interaction avec l'Agence. Dans MDE, vous pouvez produire certaines déclarations de revenus, effectuer des paiements, consulter les soldes de comptes, soumettre des documents en ligne, et bien plus encore.

Pour de plus amples renseignements sur Mon dossier d'entreprise et comment y accéder, consultez la page À propos de Mon dossier d'entreprise - Canada.ca .

Services numériques

Principes de base

Quand vous aurez accès à MDE, vous voudrez peut-être en savoir plus sur ces services :

Le service Représenter un client permet aux professionnels de l'impôt et aux représentants autorisés d'avoir accès aux services numériques pour gérer l'information fiscale au nom d'un client.

Les avis par courriel vous informent quand des changements importants sont apportés à votre compte Mon dossier d'entreprise ou que vous avez reçu des courriels.

Paiements

Vous devriez connaître les méthodes sécurisées suivantes pour envoyer et recevoir des paiements liés à l'impôt :

Faire un paiement pour une entreprise est une façon rapide et pratique pour une entreprise de remplir ses obligations fiscales de manière sécuritaire et d'effectuer des paiements au programme fiscal approprié.

Le dépôt direct vous permet de recevoir des remboursements d'impôt, des prestations et d'autres paiements liés à votre entreprise directement dans votre compte bancaire. Évitez les tracas liés à l'attente de chèques papier et inscrivez-vous pour recevoir vos fonds liés à l'Agence de façon sécuritaire et fiable.

Calculateurs

Faites des calculs rapides et faciles à l'aide de ces calculateurs :

Le calculateur en direct de retenues sur la paie est un calculateur en ligne qui simplifie l'établissement du montant du Régime de pensions du Canada (RPC) et de l'assurance-emploi qui doit être déduit du salaire des employés.

(RPC) et de l'assurance-emploi qui doit être déduit du salaire des employés. Le calculateur de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée est un outil qui détermine le montant exact à facturer ou à demander sur les ventes et les achats, ce qui vous permet de vous assurer que votre entreprise perçoit et verse le montant approprié de la TPS/TVH.

Crédits d'entreprise

Les gens veulent souvent savoir à quels crédits leur entreprise peut être admissible. Voici les crédits les plus courants :

Soutien opérationnel et ressources de l'Agence

Je suis un élément clé des services numériques de l'Agence, et comme je suis encore en train d'apprendre, je n'ai pas toutes les réponses. Toutefois, je peux vous diriger vers des ressources qui pourraient vous aider, comme des guides pratiques et du soutien individuel :

L'impôt des entreprises peut être plus facile à gérer avec nos services numériques! Encore une fois, je suis Charlie, le robot conversationnel, et vous me trouverez à Canada.ca/fr, prêt à répondre à vos questions sur l'impôt.

À bientôt!

Charlie, le robot conversationnel

